«سوشيال ميديا من البيت».. تفاصيل 7 وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة

فرص عمل كثيرة تتيحها المؤسسات والشركات الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقع «فرصنا»، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال طرح عددا من الوظائف التي تمنح وظيفة برواتب مجزية، تستعرضها «الوطن» في التقرير التالي:

مسؤول صفحات تواصل اجتماعي

اسم الشركة: أوليفيتا.

مقر العمل: الجيزة - الجيزة.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنين الخبرة: سنة- ‎سنتان.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الوظيفة تناسب: ذوي الإحتياجات الخاصة كإعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك، بتر الأطراف، إعاقة سمعية - ضعف سمع.

الراتب الأساسي: 2500 - 3000 جنيه.

مكان العمل: من المنزل.

مجال الوظيفة: تسويق ومبيعات وتسويق إلكتروني/ سوشيال ميديا - الرد على جميع التفاعلات على صفحات الشركة الاجتماعية من تعليقات ورسائل - التعامل مع العملاء أونلاين والرد على استفساراتهم - تسجيل الأوردرات وإرسالها لإدارة المبيعات في الشركة.

وظيفة مدخل بيانات

اسم الشركة: غليونجي للأجهزة والمستلزمات الطبية.

مقر العمل: المقطم - القاهرة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: 21 - 27 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة كإعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز.

الراتب الأساسي: 2000 - 2200 جنيه.

مميزات الوظيفة: تأمينات صحية واجتماعية.

وظيفة مبيعات داخلية

اسم الشركة: Ahmed ElGhareeb.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنين الخبرة: سنة - ‎3 سنوات.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 22 - 28 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالي.

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة وهي إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز.

الراتب الأساسي: 2500 - 3500 جنيه.

الحوافز الإضافية: 1500 - 2000 جنيه.

مجال الوظيفة: تسويق ومبيعات.

موظف أمن و مراقب كاميرات

اسم الشركة: فندق راديسون بلو كايرو.

مقر العمل: شيراتون - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنين الخبرة: سنة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 19 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة كإعاقة حركية خفيفة.

الراتب الأساسي: 1300 جنيه.

الحوافز الإضافية: 500 - 1300 جنيه.

مميزات الوظيفة: بدل تغذية (توفير وجبة)، وتأمينات اجتماعية.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: العتال للحديد والصلب.

مقر العمل: مدينة العبور - القاهرة.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنين الخبرة: سنة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالي.

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة، وإعاقة حركية خفيفة، واستخدام العكاز، وشلل الأطفال، وإعاقة سمعية، وضعف سمع.

الراتب الأساسي: 2500 - 3500 جنيه.

مميزات الوظيفة: يُحتسب الوقت الإضافي وتوفير مواصلات وتأمينات صحية واجتماعية.

فني صيانة كهربائية

اسم الشركة: أتلانتك جروب الهندسيه لتكنولوجيا الطاقة.

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنين الخبرة: 3 - ‎5 سنوات.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 28 - 33 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة، وإعاقة حركية خفيفة.

مميزات الوظيفة: صرف بدل تغذية، ويُحتسب الوقت الإضافي، وتوفير مواصلات وتأمينات صحية واجتماعية.

وظيفة محاسب عملاء

اسم الشركة: دهانات أورينت.

مقر العمل: المعادي - القاهرة.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنين الخبرة: سنة -‎3 سنوات.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 23 - 28 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة، وإعاقة حركية خفيفة.

مميزات الوظيفة: توفير مواصلات وتأمينات صحية واجتماعية.