وظائف شاغرة للخريجين في بنك الإسكندرية.. مشرفين ودعم فني

أعلن بنك الإسكندرية عن حاجته لوظائف شاغرة عبر الصفحة الخاصة به على موقع التوظيف «لينكد إن»، وجاءت الوظائف المتاحة للخريجين كمتابعين ومشرفين ودعم فني، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الوظائف المتاحة في بنك الإسكندرية، وفق إعلان البنك على موقع «لينكد إن»، كالتالي:

الوظائف المتاحة

1- متابعين ومشرفين على الأعمال اليومية.

2- دعم فني.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة 6 سنوات في نفس المجال.

- التصرف بنزاهة من أجل تحقيق النتائج والتخطيط والتنظيم.

- العمل بروح الفريق الواحد.

- القدرة على التواصل مع العملاء.

- إتقان استخدام برامج الكمبيوتر «Word وExcel وPower Point وMicrosoft Outlook».

متطلبات العمل

- تخطيط وإدارة المسؤولية الاجتماعية للشركات والقيمة المشتركة والميزانية.

- تقييم واختيار طلبات الشراكة وفقًا لاستراتيجية مكتب المسؤولية الاجتماعية للشركات والتنمية المستدامة.

- ضمان تخصيص المهام المناسبة لجميع أعضاء الفريق.

- الإشراف على المهام اليومية ذات الصلة بجميع أعضاء الفريق.

- ضمان إدارة جميع علاقات الشركاء والمستفيدين بشكل استباقي.

- قيادة مشاريع ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات الرئيسية مثل «إبداع من مصر وغالية» وتحسين الظروف المعيشية للأطفال المهمشين.

- قيادة مبادرات مشاركة الموظفين الرئيسية والفعاليات الداخلية «مثل حملات التبرع بالدم، بازار فرصة الشهرية، مبادرات رمضان».

- إنشاء متابعة وتقارير سنوية بما في ذلك نتائج ملموسة مقابل الأهداف المحددة مسبقًا ومؤشرات الأداء الرئيسية.

- إدارة تنفيذ الميزانية المخصصة للمسؤولية الاجتماعية للشركات والقيمة المشتركة وإعداد التقارير المالية بالتنسيق مع مسؤول الأداء الاجتماعي وإعداد التقارير.

- ضمان القيام بزيارات ميدانية دورية لرصد وتقييم التقدم المحرز في المشاريع والأحداث بالتنسيق مع مسؤول المراقبة والتقييم ومدير المشروع ذي الصلة «مسؤول المسؤولية الاجتماعية للشركات والقيمة المشتركة».

- استخدام الاتصالات الداخلية لتعزيز استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات والتنمية المستدامة للبنك.

- تحسين الوعي بمشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات والقيم المشتركة عبر المؤسسة.