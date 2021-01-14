وزير الاتصالات يبحث مع سفير إيطاليا مشروعات التحول الرقمي

استقبل عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جامباولو كانتيني سفير إيطاليا لدى القاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي من أبرزها التحول الرقمي، والبريد، وحضر اللقاء الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد.

وخلال اللقاء، استعرض طلعت الجهود المصرية في مجال التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية من أجل توفير الخدمات الرقمية للمواطنين، والعمل على طرح الكارت الموحد الذي يتلقى المواطن من خلاله مستحقاته من برامج الدعم؛ موضحًا أنَّه تمّ تنفيذ مشروع تجريبي في محافظة بورسعيد والذي تمّ خلاله إطلاق خدمات مالية رقمية للمواطنين بالمحافظة.

كما أكّد طلعت أنَّ البريد يعد أحد ركائز المنظومة المالية الرقمية؛ خاصة أنَّ شبكة مكاتب البريد المنتشرة فى أنحاء الجمهورية أصبحت مؤهلة لاستيعاب المعاملات المالية لعدد من كروت الدفع الرقمية؛ مشيرا إلى التطور الكبير الذي يشهده البريد ليصبح أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية.

ومن جهته، استعرض السفير الإيطالي تطورات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيطاليا والتوجهات الجارية على مستوى الاتحاد الأوروبي لاستخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الرقمية للتصدي للآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

وأشار السفير خلال اللقاء إلى أنَّ إيطاليا لديها نظام الهوية الرقمية والذي يتيح للمواطنين الحصول على خدمات مالية رقمية، موضحا الجهود التى تبذلها ايطاليا لتحقيق الشمول المالى الرقمى لدى كافة المواطنين والمؤسسات والمناطق، وزيادة الوعى الرقمى لدى موظفى الجهات المدنية؛ خاصة مع تزايد حجم التعاملات المالية الرقمية أثناء فترة الجائحة.

كما رحب السفير بتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية الرقمية الايطالية والبريد المصري والتي سيستفيد منها عدد كبير من المصريين العاملين بإيطاليا لتسهيل العمليات المالية الالكترونية وتخفيض المصروفات الإدارية ذات الصلة؛ خاصة فى ضوء التقارب بين النظام المتبع بهيئة البريد المصري وذلك المتبع من المؤسسات المعنية بإيطاليا.

وفي ختام اللقاء، دعا طلعت سفير إيطاليا لزيارة متحف البريد المصري للاطلاع على مسيرة تطور البريد، كما دعا نظيره الإيطالي لزيارة القاهرة من أجل المزيد من المباحثات حول سبل دفع العلاقات الثنائية في المجالات ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.