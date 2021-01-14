وزير البترول يعتمد موازنة شركتي «التعاون» و«مصر للبترول» في 2021 - 2022

أكّد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال ترؤسه أعمال الجمعيات العامة لشركتي التعاون ومصر للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2021 - 2022 على أهمية مواصلة عمليات الإحلال والتجديد والتحديث لكل عناصر منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية من مستودعات الشحن وأسطول سيارات نقل الوقود ومحطات التموين، بما يواكب التقدم التكنولوجي ويعزز من معايير الأمان والسلامة وكفاءة التشغيل.

ولفت إلى أهمية التوسع في تزويد منظومة تداول وتوزيع البنزين والسولار بالتقنيات الحديثة وخاصة تقنية ATG للرقابة الآلية على الأرصدة بالمحطات وكذلك تعميم منظومة متطورة للقياس في مختلف مراحل شحن المنتجات وفقاً لأحدث الأساليب الرقمية.

ووجه الملا، بالاستمرار في زيادة محطات الشركتين في إطار المساعي المتواصلة لتحقيق انتشار أكبر لهما، كذلك بتطوير الكود الخاص بتصميم وتنفيذ محطات التموين والخدمة بما يراعي تحقيق أعلى درجات السلامة والكفاءة.

كما وجه الملا الشركتين بالتوسع في توفير منتجات التعقيم والتطهير للجمهور دعماً لجهود مواجهة فيروس كورونا.

واستمع الملا، خلال الجمعيات إلى عرض من كل من المحاسب عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول والمهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول حول الملامح الرئيسية لموازنة الشركتين للعام المالي المقبل والخطط الاستثمارية المستهدفة.