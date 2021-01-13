وزير البترول يترأس جمعيتي «العامرية والإسكندرية للبترول» العامة

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أعمال الجمعيات العامة لشركتي «العامرية لتكرير البترول» و«الإسكندرية للبترول»، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لاعتماد موازناتها التخطيطية للعام المالي المقبل 2021 - 2022.

وأكّد الملا، خلال الجمعيات، أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات التوسعات الإنتاجية والإحلال والتجديد وتطوير البنية الأساسية بمصفاتي «تكرير العامرية» و«الإسكندرية» دعماً لتحقيق أهداف زيادة الإنتاج وتوفير منتجات بترولية عالية الجودة تتناسب مع متطلبات الاستهلاك بالسوق المحلية.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود والاستفادة المثلى من الخبرات المصرية المتميزة بشركتي إنبي وبتروجت الأذرع الاستشارية والتنفيذية لقطاع البترول في إنجاز المشروعات المخططة، موجهاً بسرعة التنسيق للانتهاء من كل الإجراءات اللازمة لإنجاز الأعمال بما يضمن سرعة تنفيذ الخطط الاستثمارية في التوقيتات المحددة.

ووجه الملا، بالإسراع في مشروعات التحول الرقمي بمعامل التكرير، والتي تشمل نظام ادارة الموارد والاصول ERP لدعم اتخاذ القرار ونظام البرمجة الخطية لتحقيق الربط الرقمي لكافة انشطة ومصافي التكرير بما يسهم في زيادة الكفاءة التشغيلية.

كما شدد الملا، على سرعة الانتهاء من مشروعات التوافق البيئي والعمل على مراجعة كل الإجراءات في هذا الصدد في إطار الالتزام بواجبات المسؤولية البيئية لقطاع البترول، موجهًا بالاستمرار في برامج ترشيد أوجه الانفاق والعمل على تعظيم الإيرادات من خلال أساليب مستحدثة، وبما لا يؤثر علي التشغيل والإنتاج والتطوير، مشدداً على أهمية الالتزام بالحفاظ على السلامة الشخصية للعاملين من خلال المتابعة الدقيقة لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لتفادى فيروس كورونا والتي تمثل أمرًا بالغ الأهمية لمواجهة هذه الجائحة .

واستمع وزير البترول، لعرض تقديمي من رئيسي الشركتين حول ملامح الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل، حيث عرض علي بدر رئيس شركة العامرية لتكرير البترول والمهندس محمد السيد صبحي رئيس الإسكندرية للبترول ملامح الموازنة التخطيطية لشركتيهما خلال العام المالى المقبل 2021-2022.