وزير البترول: 18 مليار جنيه قيمة دعم أنابيب البوتاجاز في 2019-2020

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن البنك المركزي شارك في مبادرة إحلال السيارات من خلال منح القسط على 10 سنوات بفائدة 3%، وهو ما سيزيد الإقبال بالتوازي مع التحويل العادي للسيارات لتعمل بالوقود المزدوج وسيجري إتاحة مزايا خاصة بالسداد، وإذا كان متوسط مجموعة التحويل نحو 8 آلاف جنيه للمركبة فإنه سيدفع بالقسط دون فائدة لمدة عام، وقد يدفع المبلغ على 5 سنوات بفائدة تصل إلى 11%.

استهلاك الغاز في المركبات بدلًا من البنزين هدف استراتيجي للدولة

وأضاف «الملا» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «استهلاك الغاز في المركبات بدلًا من البنزين هدف استراتيجي للدولة المصرية، وعجلنا بمشروعات كثيرة في هذا الإطار ووفرنا استيراد من الوقود قدره 2.5 مليار دولار سنويًا، كما أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يصل إلى 6.7 مليار قدم مكعب سنويًا».

وتابع: «توجد دول لديها احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي لكنها لم تستطع استخراجه لتستفيد به، وعندما استخرجته بعضها لم تستطع الاستفادة منها، أما مصر فإنها ستستفيد من الغاز الطبيعي في أكثر من محور مثل تغطية الاستهلاك المحلي، إذ يجري التوسع في توصيل الغاز إلى المنازل بما يصل إلى 1.2 مليون وحدة سكنية حتى يحل الغاز محل أنبوبة البوتاجاز المدعومة بـ50% من ثمنها، وفي الميزانية الختامية للعام 2019-2020 كان الدعم المخصص لها يقدر بـ18 مليار جنيه، ولم نكن ندعم المحروقات لكننا ندعم أنبوبة البوتاجاز».

وأردف: «الغاز الطبيعي أيضًا يدخل في صناعة البتروكيماويات ويجري الاستفادة منه عن طريق التصدير، ويستخدم كوقود بدلًا من البنزين، والدولة ستستفيد من هذا الأمر، إذ كان الوقود في مصر بعام 2015 يقدر بنحو 48% من الغاز والـ52% عبارة عن المنتجات البترولية، وزادت نسبة الغاز في العام الفائت إلى 62% وبالتالي انخفض الوقود التقليدي إلى 38%».

وحول خطة الوزارة لتوصيل الغاز إلى المنازل هذا العام، قال: «بنشتغل على 1.2 مليون وحدة سكنية، وفي 6 أشهر وصلنا الغاز إلى أكثر من 600 ألف وحدة، ونستهدف إعادة تشغيل مصنع دمياط بعدما أنهينا موضوع التحكيم بعدما توقف عن العمل لمدة 8 سنوات وسنسترد بهذا قدرات إسالة وتصدير تضاف إلى المصنع القائم حاليا في إدكو».