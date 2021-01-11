وزير البترول: 7 مليارات دولار استثمارات مصافي تكرير ومشروعات جديدة

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، باكورة أعمال الجمعيات العامة لشركات القطاع العام والتي شملت شركات تكرير البترول «القاهرة -السويس -النصر -أسيوط» عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لاعتماد موازناتها التخطيطية للعام المالي المقبل 2021 - 2022.

وأكّد الملا، أنَّ مصافي التكرير لها دور مهم في تلبية وتأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وأن استراتيجية الوزارة تضع في قائمة أولوياتها الاستمرار في تحديث وتطوير المصافي واستخدام أحدث التقنيات، فضلاً عن تنفيذ مصافي تكرير ومشروعات جديدة، بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط والسويس يجرى تنفيذها باستثمارات 7 مليارات دولار، موجها بالإسراع في الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي الشامل لإدارة مصافي التكرير لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية.

وأشار إلى أنَّ مشروعات التكرير الجديدة التى ينفذها قطاع البترول ضمن خطته لزيادة تأمين واستدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلي بدأت تؤتي ثمارها بتشغيل عدد من المشروعات ضمت مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد والبنزين عالى الأوكتان بأنربك بالأسكندرية والتشغيل التجريبى لمجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتان بمصفاة أسيوط لتكرير البترول ضمن مشروعات تنمية الصعيد.

كما شدد وزير البترول، على أهمية الالتزام في تنفيذ أعمال المشروعات القائمة وفق الخطط الموضوعة والتوقيتات الزمنية المحددة وهو ما يحقق أهداف استراتيجية قطاع البترول في تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار عام 2023.

وأكّد أهمية الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية المطبقة لتفادى فيروس كورونا، وكذلك الالتزام المطلق بإجراءات السلامة والصحة المهنية والتوافق البيئي وكذلك تكثيف التواصل المستمر لزيادة الوعي والتعامل الآمن لضمان سلامة العاملين وأسرهم.

واستمع وزير البترول، والحاضرون لعرض من رؤساء الشركات، المهندس هشام البكل رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول والمهندس حسين عوض رئيس شركة السويس لتصنيع البترول والمهندس محمد عبدالله رئيس شركة النصر للبترول والكيميائى ماجد الكردى رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول حول ملامح الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل.

حضر الجمعيات، الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وهشام لطفي مساعد الوزير للشؤون القانونية وإبراهيم خطاب مساعد الوزير للتطوير الهيكلي والموارد البشرية، والمحاسب أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة، والمحاسب أحمد رأفت وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.