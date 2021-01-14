ضبط مسجل خطر هرب من سجن طنطا العمومي

ضبطت المباحث الجنائية بالغربية مسجل شقي خطر، اليوم، هرب من سجن طنطا العمومي واثنثن من زملائه، عقب مرور 48 ساعه علي الواقعة.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء محمد عمران، مدير المباحث الجنائية بتوافر معلومات حول موقع اختباء أحد المساجين الثلاثة الهاربين من سجن طنطا العمومي ويدعى «محمد محمود نصر» وشهرته محمد المصري 30 سنة في أحد المنازل بمنطقة العجيزي بحي أول طنطا.

وداهمت قوات الأمن موقع اختبائه بقيادة العقيد هيثم الكيلاني رئيس مباحث المديرية وتمكنت من ضبط السجين الهارب الذي حاول الفرار من خلال التسلق عبر أسطح المنازل .

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور سجن طنطا العمومي بهروب 3 سجناء في ظروف غامضة ، وانتقلت القيادات الأمنية وعلي رأسها مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون واللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا واللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية للوقوف علي تطورات واقعة هروب السجناء الثلاثة.

وتشكل فريق بحث لسرعة القبض عليهم وإعادتهم للسجن مرة أخرى وتم القبض على أحدهم وجار البحث عن الآخرين فيما أفادت مصادر أمنية بصدور تعليمات من وزير الداخلية بالتحقيق الفوري مع مأمور سجن طنطا العمومي ومدير مباحث السجن والخدمات المرافقة.

وتابعت المصادر أن المتهمين الثلاثة مسجلين خطر في قضايا قتل وإتجار في المواد المخدرة والسلاح مشيرا إلى أنهم تقمصوا دور الفنان أنور وجدي في فيلم «أمير الانتقام»، وتمكنوا من تنقيب جدران السجن على مدار 3 أشهر ماضية بعدما عطلوا كاميرا المراقبة.