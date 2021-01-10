إجراء جراحة نادرة لرضيع بعيب خلقي بجامعي طنطا: استغرقت ساعة ونصف

أعلن الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن نجاح فريق طبي بمستشفى جامعة طنطا التعليمي، من إنقاذ حياة طفل رضيع عمره 5 أيام، بإجراء جراحة كبري فى المريء، استغرقت ساعة ونصف.

وأوضح الدكتور محمود سليم، مدير مستشفى جامعة طنطا التعليمى، أنه فور استقبال الحالة تم عمل كل الفحوصات الطبية اللازمة في أسرع وقت ممكن، وتجهيز الطفل لعملية طارئة بالمستشفى، مقدما الشكر لكامل فريق العمل من طاقم الجراحة والتخدير والتمريض.

من جانبه، قال الدكتور حامد سليم، أستاذ مساعد الجراحة ورئيس الفريق الطبي، أن الطفل كان يعاني من عيب خلقي، وهو انسداد كامل بالمريء، مع وجود ناسور بين المريء والقصبة الهوائية، وتم عمل ربط للناسور مع استكمال توصيل المريء مرة أخرى عن طريق ‏منظار الصدر الجراحي، من خلال جروح دقيقة لا تتخطى ثلاثة مليمترات.

وأشار الدكتور أحمد سويلم، نائب مدير المستشفى التعليمي بجامعة طنطا، مدير العمليات، أن الطفل تمت إفاقته من التخدير وهو بحالة جيدة بحضانات المستشفى التعليمي.

وضم الفريق الطبي من طاقم الجراحة د.حامد سليم أستاذ مساعد الجراحة، د. محمد الغزيري، د. أحمد الشرابي، د. محمد موسي، د. أحمد محسن، وطبيب مقيم رفعت سند ومحمد نعيم، ومن طاقم التخدير د.شيماء فاروق، د.محمد شبل، د.اسماء بدر الدين، د.محمد الملاح، طبيب مقيم الشيماء سليمان وشريف الزناتي، وضم طاقم التمريض ممرضة التخدير ساره جابر، وممرضة الجراحة صباح ابراهيم، وممرضة المناولة سلوي حسين.

جدير بالذكر أن حملات التطهير والتعقيم مستمرة بعدد من أقسام المستشفيات الجامعية، للتاكد من استخدام المطهرات والكحوليات، وللتأكيد على منع التجمعات وأماكن الزحام واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كوفيد 19» حفاظا على أرواح المرضى المترددين.