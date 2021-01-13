اليوم.. ضعف المياه لمدة 12 ساعة في طنطا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، ضعف المياه، عن مدينة طنطا (حي أول، حي ثان)، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021 من الساعة 7 مساءً حتى الساعه الـ7 من صباح غدٍ الخميس الموافق 14 يناير 2021.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، في بيان صادر اليوم، أنَّه سيتمّ إنهاء أعمال ربط خطوط الطرد محطتي رفع الصرف الصحي «كفر عصام وبطرس».

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، معلنة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.