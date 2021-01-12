التأمينات: مواليد 1971 آخر من يخرج على المعاش في سن 60 عاما

نصّت المادة 41 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، على إصدار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، قرارا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيا، ليكون الخامسة والستين اعتبارا من أول يوليو 2040.

رفع سن المعاش لـ63 عامًا في يوليو 2036

ووضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش كالتالي:

– رفع سن المعاش لـ61 عامًا في يوليو 2032.

– رفع سن المعاش لـ62 عامًا فى يوليو 2034.

– رفع سن المعاش لـ63 عامًا فى يوليو 2036.

– رفع سن المعاش لـ64 عامًا فى يوليو 2038.

– وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا فى يوليو 2040.

ووفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، فإنّ مواليد سنة 1971 آخر من يخرج على المعاش في سن 60 عامًا، أما مواليد عام 72 و73 فيخرجون على المعاش على سن 61 عامًا أي عام 2032.

أما مواليد 74 و75 فيخرجون على المعاش في سن 62 عامًا أي عام 2034، وكذلك مواليد 76 و77 يخرجون على المعاش في سن 63 عامًا أي عام 2036، ومواليد 78 و79 يخرجون على المعاش في سن 64 عامًا أي عام 2038.

ومن المقرر أن يبدأ التطبيق الفعلي للقانون على مواليد 1980 وما بعدها، إذ يخرجون على المعاش على سن 65 عامًا، بداية من 2040.

توحيد سن المعاش ليصبح 65 عاما بدءا من يوليو 2040

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، أنّ السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 عاما، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وسيتم توحيد سن المعاش ليصبح 65 عاما بدءا من يوليو 2040، لمساواتهم بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وتوحيد المزايا التأمينية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالخارج.