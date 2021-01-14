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محمود مسلم

حنفي جبالي ينتقد الأحاديث الجانبية ويستخدم «جرس المجلس» للالتزام

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ولاء نعمه الله
11:36 ص | الخميس 14 يناير 2021
حنفي جبالي

حنفي جبالي

بدأ مجلس النواب جلسته العامة، في موعدها المحدد في الساعة الحادية عشر صباحا، وحرص المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على التنويه مرة أخرى على ضرورة الالتزام بالتقاليد البرلمانية.

وقال «جبالي» في بداية الجلسة: «سنكرر التنويه عدة مرات ثم نتوقف، آملين في أن يلتزم الجميع بالتقاليد البرلمانية».

وانتقد «جبالي» المحادثات الجانبية، واضطر إلى استخدام الجرس لتنبيه النواب بالكف عن الأحاديث الجانبية، قائلا: «ما زلنا في حوارات جانبية». كما طالب النواب الذين حضروا عقب انعقاد الجلسة إلى الجلوس في الشرفات العلوية، حال عدم وجود أماكن للجلوس داخل القاعة، قائلا: «الجلسة الإجرائية كانت استثنائية».

تعيين عزت مناع أمينا عاما للمجلس

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على تعيين المستشار أحمد عزت مناع، أمينا عاما للمجلس، بدلا من المستشار محمود فوزي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، والتي من الموقع أن تشهد إعلان تشكيل اللجان النوعية، والدعوة لإجراء انتخابات هيئات المكاتب.

وتوجه جبالي بالتحية، للأمين العام للمجلس التوفيق والنجاح، والنهوض بأمانة عمل المجلس.

ويشهد المجلس تشكيل اللجان النوعية الـ25، لتجري اليوم وفقا لجدول أعمال الجلسات انتخابات هيئات مكاتب اللجان «الرئيس - الوكيلين - أمين السر».

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