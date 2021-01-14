كيفية صنع كمامات في المنزل بأقل تكلفة وبخطوات بسيطة

مع فرض ارتداء الكمامات في الشوارع والأماكن العامة وتطبيق غرامة فورية على من يخالف ذلك، أصبح الإقبال على شراء الكمامات لا حدود له، ومع عدم امتلاك البعض للأموال لجأوا لاستخدام الكمامات الطبية لعدة مرات، وهو سلوك حذّرت منه وزارة الصحة والسكان، لما له من خطر على الصحة: «احمي نفسك ومن حولك ولا تعيد استخدام الكمامة ذات الاستخدام الواحد مرة أخرى».

ومن أجل توفير الأموال، فهناك بدائل لشراء الكمامات بشكل يومي منها لتكلفة الأشخاص مصاريف إضافية في ظل انتشار فيروس كورونا، كما يمكن صنعها في المنزل، حسب ما أوضحت «بي بي سي».

إذا كنت تجيد استخدام آلة الخياطة فيمكنك صنع كمامة من أقمشة كثيرة تمتلكها في المنزل مع مراعاة كثرة طبقات القماش، وأن تكون الكمامة محتضنة للوجه بشكل محكم.

وأفضل المواد التي يمكن استخدامها في صنع الكمامات هي أنسجة القطن والحرير.

ويمكن أن تستخدم في صنع كمامتك "تي شيرت"، ومن الأفضل أن يكون مصنوعا من القطن أو من خليط من القطن والألياف الاصناعية، ولا يوجد بهذه الطريقة أي خياطة.

يحتاج النموذج الثالث من الكمامات إلى بضع غرزات، وهو نوع لا يكلفك شيء عند صناعته في المنزل، كما يمكنك غسله مرات عديدة.

وإضافة إلى ما سبق أعلن الطبيب جيورجي فيكولوف، مدير مركز البحوث للوقاية والعلاج من العدوى الفيروسية في حديث لراديو سبوتنيك، أنّ بدائل الكمامات الطبية يمكن أن تكون الضمادات وفي حالات طارئة عند عدم توفر الكمامات الطبية يمكن استخدام الوشاح أو الشال المستخدم في الوقاية من البرد.

وقال الأخصائي، إنّه يجب أن تكون الكمامة من 4 طبقات من المواد المتوفرة، مثل الشاش أو الضمادات.

وانتشرت العديد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، تشير إلى ضرورة رش الكمامات بزيوت طيارة وغيرها من المواد، لكن لا حاجة له مطلقا وفقا لجيورجي، لأنه للحماية من العدوى الفيروسية المهم وجود حاجز ميكانيكي وليس المواد المطهرة.

قواعد عند استخدام الكمامات

ضع الكمامات المستعملة في كيس بلاستيكي حتى يتسنى لك غسلها.

غسل الكمامات بشكل دوري، ويمكن غسلها مع الملابس الأخرى باستخدام مساحيق الغسيل العادية.

لا يعتبر ارتداء الكمامات أيا كان نوعها بديلا لإجراءات الإغلاق الأخرى، كما يجب الحفاظ على نظافة اليدين والوجه وغسلمهما بشكل دوري بالماء والصابون لـ20 ثانية على الأقل حالما تعود إلى منزلك.