تشغيل المصعد وتعديل شبكات الأوكسجين بمستشفى حميات الفيوم

زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ونائبه الدكتور محمد عماد، مديرية الصحة والسكان، اليوم، لمناقشة احتياجات القطاع الصحي من المستلزمات الطبية، ومتابعة آخر إجراءات أعمال التطوير والتأهيل بكافة المستشفيات، وبحث آليات تذليل العقبات لتدخل المستشفيات بكامل طاقتها الخدمة، بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة ومديري مختلف الإدارات بالمديرية وعدد من العاملين.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنّ زيارة المحافظ لمديرية الصحة تأتي في إطار استئناف زيارات المحافظ لمختلف المديريات الخدمية بالمحافظة للوقوف على المطالب والاحتياجات وسير العمل والآداء ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفاً أنّ المحافظ خلال زيارته لمديرية الصحة قدّم الشكر للأطقم الطبية وكافة العاملين بالقطاع الصحي، مثمناً دورهم الإيجابي فى الوقوف صفاً واحداً للتصدي لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الراهنة، مطالباً ببذل المزيد من الجهد للتصدي للموجة الثانية من الجائحة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ المحافظ أكد على تحمل المسؤولية للخروج من تلك الفترة الحرجة لانتشار فيروس كورونا، مشدداً على العمل بكل جدية ومواصلة التنسيق بين مديرية الصحة وكافة الأجهزة التنفيذية لإدارة الأزمة بشكل أكثر إيجابية، والاستفادة من آليات المواجهة الناجحة خلال الفترة الماضية، موجهاً برفع الوعي المجتمعي بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما وجه محافظ الفيوم وكيل وزارة الصحة باستمرار المرور على المستشفيات للوقوف على سير العمل والأداء، إضافة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واستخدام وسائل الحماية الشخصية من ارتداء الكمامات ومتابعة التعقيم والتطهير، فضلاً عن مراجعة الأعمال بكافة المستشفيات التي يتم تطويرها وخاصة مستشفى الحميات.

وكلف بسرعة الانتهاء من الأعمال النهائية لتطوير المستشفى من تشغيل للمصعد وتعديل شبكات الأكسجين من خلال اللجان الفنية المختصة بهذا الشأن، لتكون جاهزة لفرشها ومدها بالمستلزمات والأدوات الطبية بداية الأسبوع القادم.