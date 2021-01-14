تشغيل المصعد وتعديل شبكات الأوكسجين بمستشفى حميات الفيوم
المحافظ يناقش احتياجات القطاع الطبي في لقاء مع وكيل وزارة الصحة
كتب:
أسماء أبو السعود
02:32 م | الخميس 14 يناير 2021
محافظ الفيوم يوجه بتشغيل للمصعد وتعديل شبكات الأوكسجين بمستشفى الحميات
زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ونائبه الدكتور محمد عماد، مديرية الصحة والسكان، اليوم، لمناقشة احتياجات القطاع الصحي من المستلزمات الطبية، ومتابعة آخر إجراءات أعمال التطوير والتأهيل بكافة المستشفيات، وبحث آليات تذليل العقبات لتدخل المستشفيات بكامل طاقتها الخدمة، بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة ومديري مختلف الإدارات بالمديرية وعدد من العاملين.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنّ زيارة المحافظ لمديرية الصحة تأتي في إطار استئناف زيارات المحافظ لمختلف المديريات الخدمية بالمحافظة للوقوف على المطالب والاحتياجات وسير العمل والآداء ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفاً أنّ المحافظ خلال زيارته لمديرية الصحة قدّم الشكر للأطقم الطبية وكافة العاملين بالقطاع الصحي، مثمناً دورهم الإيجابي فى الوقوف صفاً واحداً للتصدي لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الراهنة، مطالباً ببذل المزيد من الجهد للتصدي للموجة الثانية من الجائحة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ المحافظ أكد على تحمل المسؤولية للخروج من تلك الفترة الحرجة لانتشار فيروس كورونا، مشدداً على العمل بكل جدية ومواصلة التنسيق بين مديرية الصحة وكافة الأجهزة التنفيذية لإدارة الأزمة بشكل أكثر إيجابية، والاستفادة من آليات المواجهة الناجحة خلال الفترة الماضية، موجهاً برفع الوعي المجتمعي بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
كما وجه محافظ الفيوم وكيل وزارة الصحة باستمرار المرور على المستشفيات للوقوف على سير العمل والأداء، إضافة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واستخدام وسائل الحماية الشخصية من ارتداء الكمامات ومتابعة التعقيم والتطهير، فضلاً عن مراجعة الأعمال بكافة المستشفيات التي يتم تطويرها وخاصة مستشفى الحميات.
وكلف بسرعة الانتهاء من الأعمال النهائية لتطوير المستشفى من تشغيل للمصعد وتعديل شبكات الأكسجين من خلال اللجان الفنية المختصة بهذا الشأن، لتكون جاهزة لفرشها ومدها بالمستلزمات والأدوات الطبية بداية الأسبوع القادم.