إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أُصيب 6 أشخاص من محافظات مختلفة، في حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص"، محملة بالركاب، قبل قليل، على طريق أسيوط الغربي، أمام "مفارق جرزا"، بمحافظة الفيوم، إثر انفجار أحد إطارات السيارة، ولم يتمكن قائدها من السيطرة عليها، بسبب السرعة الزائدة.

تلقى مدير أمن الفيوم، اللواء رمزي البسيوني المزين، إخطاراً من العميد خالد حسن، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي، بسبب انفجار أحد إطارات السيارة، وعدم تمكن قائد السيارة من السيطرة عليها، مما أدى إلى انقلابها.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة طامية، بقيادة الرائد محمد هاشم مفتاح، رئيس مباحث القسم، أنّ المصابين هم: "عرفة حلمي محمد أحمد"، 36 سنة، مقيم بمنفلوط في محافظة أسيوط، مصاباً بكدمات في الوجه والعمود الفقري، و"عبد الرحمن خميس موسى"، 34 سنة، من محافظة أسيوط، مصاباً بكسر في عظام الترقوة اليسرى، و"عبد النبي مصطفى محمد"، 50 سنة، مقيم بشبين القناطر في محافظة القليوبية، مصاباً باشتباه إصابة بالفقرات وجروح قطعية بالرأس، و"وليد عبد الحكيم حسن"، 16 سنة، مقيم بأسيوط، مصاباً بكدمة في الرأس، و"محمد رفعت كامل"، 29 سنة، مقيم بديروط في محافظة أسيوط، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس، و"سعيد سعد محمد"، 45 سنة، مقيم بأسيوط، مصاباً باشتباه كسر مضاعف بالفخذ اليسرى واشتباه كسر في العمود الفقري، و"شحاتة محمد علي"، 21 سنة، مقيم بالمنيا، مصاباً باشتباه كسر في العمود الفقري.

وبيّنت التحريات أنّ الحادث وقع بسبب انفجار أحد إطارات السيارة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وعدم تمكنه من السيطرة عليها، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تمكنت قوات المرور من إزالة آثار الحادث، وإعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.