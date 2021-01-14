البابا تواضروس يعود للكاتدرائية بعد قضاء أسبوعين بدير الأنبا بيشوي

عاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بعد نحو أسبوعين، قضاهما في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الذي ترأس فيه قداس بداية العام الميلادي الجديد، وقداس عيد الميلاد المجيد، وفقا لتقويم الكنائس الشرقية، بمشاركة عدد محدود من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفقا للإجراءات التي اتخذت من قبل الكنيسة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومنها منع التجمعات.

البابا يستقبل مطران أبو تيج

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني، استقبل في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الأنبا أندراوس، مطران أبوتيج وصدفا للأقباط الأرثوذكس بمحافظة أسيوط، حيث قدم المطران التهنئة إلى البابا بعيد الميلاد المجيد.

وكان البابا تواضروس الثاني، استقبل خلال الأيام الماضية، بالمقر البابوي في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة، الذين توافدوا لتقديم التهنئة له بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بعد اعتذار البابا عن استقبال التهاني من المسئولين والشخصيات العامة في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

الكنيسة: البابا التقى عدد من الأساقفة في الدير

وبحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فأن البابا استقبل خلال الأيام الماضية كل من: الأنبا تكلا أسقف دشنا، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفرالشيخ والبراري، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، والأنبا بموا أسقف السويس ، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية.

وهنأ البابا تواضروس الثاني، يوم الثلاثاء الماضي، المستشار حنفي جبالي، بانتخابه رئيسا لمجلس النواب الجديد، وقال البابا في برقية التهنئة، بحسب بيان للكنيسة القبطية الأرثوذكسية: معالي المستشار حنفى جبالي يطيب لي أن أهنئكم، باختياركم رئيسًا لمجلس النواب المصري في دورته الجديدة 2021، نثق أن المجلس الجديد سيتمتع تحت رئاستكم بالخبرة الدستورية العريقة التي تملكونها سواء على المستوى الأكاديمي أو من خلال عطائكم المتميز في السلك القضائي المصري الذي ازدان برئاستكم للمحكمة الدستورية العليا، نصلي إلى الله أن يهبكم القوة والمعونة في أداء رسالتكم السامية واستكمال ما بدأه البرلمان المصري السابق من إنجازات، خدمةً للوطن في ظل التحديات المعاصرة وتحقيق آماله من أجل غدٍ مشرقٍ للمصريين جميعًا، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.