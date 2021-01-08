البابا يستقبل عددا من رجال الكنيسة بوادي النطرون للتهنئة بعيد الميلاد (صور)

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عددا من مطارنة وأساقفة الكنيسة، في المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الذين توافدوا على الدير، لتقديم التهنئة للبابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، الذي احتفلت به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الخميس، طبقا لتقويم الكنائس الشرقية، وترأس البابا قداسه الرئيسي، مساء الأربعاء الماضي، بكنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي، في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني استقبل، كل من: «الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا بموا أسقف السويس، والأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر».

وغاب البابا تواضروس الثاني، عن المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، منذ أكثر من أسبوع، واعتذر عن استقبال المهنئين بالقاهرة بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، إلا أنه استقبل التهاني من المسؤولين والشخصيات العامة عبر البرقيات والاتصالات الهاتفية، وكان أبرز المهنئين للبابا بتلك المناسبة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حرص على عقد لقاء مع البابا عبر الفيديو كونفرانس بعد أن تسببت الجائحة في عدم تواجد الرئيس خلال قداس عيد الميلاد المجيد الذي يحرص على حضوره منذ 2015.

وكان البابا تواضروس الثاني، ألقى عظة خلال قداس عيد الميلاد، تناولت موضوع الفرح، شكر خلالها الرئيس السيسي وأعلن الصلاة من أجله ومن أجل مصر، وأن تنتهي جائحة كورونا ونعود لحياتنا الطبيعية، مقدما الشكر للأطقم الطبية على ما تقدمه لمواجهة الجائحة، ومطالبا الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن تلك الإجراءات قد تسبب بعض الضيق إلا أن الأمر هام للحفاظ على صحة الجميع.