البابا: الرئيس يتحدث بهدوء الواثق.. ويعي احتياجات مصر بالأرقام

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه تأثر بالرئيس عبدالفتاح السيسي عندما التقاه للمرة الأولى لما كان وزيرًا للدفاع، موضحًا: أثارني في الرئيس السيسي أنه كان يحفظ أرقاما في أول مرة التقيت به، مثل عدد المدارس التي كانت الدولة تحتاجها وكان يقدرها بتكلفتها أي أنه كان واعيا باحتياجات مصر، ولم يكن هذا الأمر يتوقف عند المدارس فقط، بل امتد ليشمل أشياءً كثيرة أخرى.

وأضاف البابا في حواره مع قطاع الأخبار وقناة النيل للأخبار بمناسبة عيد الميلاد المجيد: أكثر ما يميز الرئيس هو وعيه الكبير بالمواطنين، وثاني أكثر ما أثر بي فيه هو أنه يتحدث بهدوء الواثق، وهذا الأمر يجب أن يكون موجودًا في أي واحد يقود أي عمل.

أهمية دورات المقبلين على الخطوبة والزواج

وحول تعامل الكنيسة مع الشباب، قال البابا تواضروس الثاني: بدأنا منذ سنوات لتوعية الشباب المقبل على الخطوبة والزواج، وقد تطورت هذه الكورسات وأصبح لها معاهد مشورة لما بعد الزواج، والتوعية تجعل الشاب يجيد الاختيار، ويتجنب ضعفات معينة، وهي بلا شك لها أثر كبير جدًا، ومن يحصلون على هذه الكورسات فإنها تنعكس على حياتهم، فالحب هو أن ننظر معا إلى هدف واحد، وعمومًا فإن دورات المقبلين على الزواج ومعاهد المشورة حققت نتائج إيجابية.

وتابع: لدينا مناهج كنسية رسمية في كل كنيسة، وعظة الأحد واحدة في كل الكنائس، إذ يجرى شرح فقرة الإنجيل بنفس الشكل في الكنائس، ولدينا مناهج ثابتة، ونغير في المناهج التعليمية للشباب والأطفال كل 4 سنوات، إذ نعيد شرحها ووضعها، ومرتين في السنة لازم نتكلم عن مصر في المناهج حتى لدى مناهج أقباط المنهج، ولدينا عملية تجديد تتم بشكل تلقائي في الكنيسة، وأحيانا نخصص لجنة تابعة للمجمع من أجل تطوير المناهج وتجديدها، وبندخل مناهج جديدة حسب حاجة العصر.