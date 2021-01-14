وكيل «صحة الفيوم» يطالب بحل أزمة التيار الكهربائي بمستشفى الصدر

طالب الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم الجديد، المحافظ، الدكتور أحمد الأنصاري، بضرورة حل مشكلة ضعف التيار الكهربي بمستشفى الصدر.

وعلى الفور وجه محافظ الفيوم، رئيس قطاع كهرباء الفيوم لسرعة قياس الأحمال بنطاق المستشفى، لإعداد بيان توضيحي لها، لتوفير التيار اللازم للمستشفى، كما أكد المحافظ على إعادة توزيع القوى البشرية التشغيلية من أطباء وأطقم تمريض لتغطى كافة المستشفيات لتخفيف الأعباء عن مستشفى الحميات.

في سياق متصل، أوضح وكيل وزارة الصحة، أنه بالتنسيق مع عدد من مديري الإدارات بالمديرية، تم عمل مسح ودراسة لاحتياجات مركزي إطسا ويوسف الصديق تبعاً للكثافات السكانية، كونهما من المراكز المستفيدة من المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال إدخال بعض أعمال التطوير والتأهيل غير المدرجة بالخطة الاستثمارية لعدد من الوحدات الصحية بتحويلها لمراكز طبية حضرية.

كما وجه محافظ الفيوم إلى التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للمشاركة في رفع كفاءة عدد من وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات.

وفى السياق ذاته، استعرض مدير إدارة الكلى، الأعمال الجاري تنفيذها بمختلف وحدات الغسيل الكلوى سواء بالمستشفى العام أو الحميات أو إطسا المركزي أو سنورس وطامية، لافتاً إلى أنه تم حصر الاحتياجات، في جميع وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات، والتنسيق مع مسؤولي صندوق تحيا مصر لتوفير عدد آخر من ماكينات الغسيل الكلوى، ووجه المحافظ بمراجعة مركز غسيل الكلى بمستشفى طامية المركزي، والعمل على دعم وحدة الغسيل الموجودة بمستشفى الحميات.

كما أكد المحافظ على مراجعة مخزون الأكسجين بكافة المستشفيات، سواء العاملة بتانك أو أسطوانات، مُشدداً على الاستخدام الأمثل للأكسجين تبعًا لاحتياجات الحالات، إضافة لمراجعة المستلزمات الطبية ووسائل الحماية الشخصية ومعرفة وسائل صرفها بشكل أسبوعي، مع التأكيد على الترشيد في الاستهلاك حفاظاً على المال العام، كما وجه بسرعة حصر احتياجات المستشفيات العاملة بتلقى مصابي كورونا من المستلزمات الطبية.