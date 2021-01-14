وكيل «صحة الفيوم» يطالب بحل أزمة التيار الكهربائي بمستشفى الصدر
الأنصاري يوجه رئيس قطاع الكهرباء لسرعة قياس الأحمال بنطاق المستشفى
كتب:
أسماء أبو السعود
12:38 م | الخميس 14 يناير 2021
وكيل الصحة يُطالب محافظ الفيوم بحل ضعف التيار الكهربي بمستشفى الصدر
طالب الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم الجديد، المحافظ، الدكتور أحمد الأنصاري، بضرورة حل مشكلة ضعف التيار الكهربي بمستشفى الصدر.
وعلى الفور وجه محافظ الفيوم، رئيس قطاع كهرباء الفيوم لسرعة قياس الأحمال بنطاق المستشفى، لإعداد بيان توضيحي لها، لتوفير التيار اللازم للمستشفى، كما أكد المحافظ على إعادة توزيع القوى البشرية التشغيلية من أطباء وأطقم تمريض لتغطى كافة المستشفيات لتخفيف الأعباء عن مستشفى الحميات.
في سياق متصل، أوضح وكيل وزارة الصحة، أنه بالتنسيق مع عدد من مديري الإدارات بالمديرية، تم عمل مسح ودراسة لاحتياجات مركزي إطسا ويوسف الصديق تبعاً للكثافات السكانية، كونهما من المراكز المستفيدة من المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال إدخال بعض أعمال التطوير والتأهيل غير المدرجة بالخطة الاستثمارية لعدد من الوحدات الصحية بتحويلها لمراكز طبية حضرية.
كما وجه محافظ الفيوم إلى التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للمشاركة في رفع كفاءة عدد من وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات.
وفى السياق ذاته، استعرض مدير إدارة الكلى، الأعمال الجاري تنفيذها بمختلف وحدات الغسيل الكلوى سواء بالمستشفى العام أو الحميات أو إطسا المركزي أو سنورس وطامية، لافتاً إلى أنه تم حصر الاحتياجات، في جميع وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات، والتنسيق مع مسؤولي صندوق تحيا مصر لتوفير عدد آخر من ماكينات الغسيل الكلوى، ووجه المحافظ بمراجعة مركز غسيل الكلى بمستشفى طامية المركزي، والعمل على دعم وحدة الغسيل الموجودة بمستشفى الحميات.
كما أكد المحافظ على مراجعة مخزون الأكسجين بكافة المستشفيات، سواء العاملة بتانك أو أسطوانات، مُشدداً على الاستخدام الأمثل للأكسجين تبعًا لاحتياجات الحالات، إضافة لمراجعة المستلزمات الطبية ووسائل الحماية الشخصية ومعرفة وسائل صرفها بشكل أسبوعي، مع التأكيد على الترشيد في الاستهلاك حفاظاً على المال العام، كما وجه بسرعة حصر احتياجات المستشفيات العاملة بتلقى مصابي كورونا من المستلزمات الطبية.