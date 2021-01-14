حملات لرفع القمامة والإشغالات بكفر شكر في القليوبية

ناشد اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر جموع مواطنى المدينة، عدم إلقاء القمامة بالشوارع والإلتزام بإلقاءها فى الصناديق المخصصة.

وشنت الأجهزه التنفيذية بالمدينة حمله نظافه مكبرة لرفع المخلفات من الشوارع والطرق كما نقلت جميع مقالب القمامة الفرعية إلى المقلب الوسيط ثم النقل إلى المقلب العمومي بمدينة الخانكة حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وقال رئيس المركز والمدينة، إن حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الطرق والشوارع والميادين مستمرة في المدينة وكافة القرى بهدف الحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري والبيئة والصحة العامة للمواطنين.

وفى السياق ذاته قامت الأجهزة المحلية بمجلس المدينة بحملة للتطهير والتعقيم علي مستوي المركز والمدينة و تستهدف الحملة تطهير وتعقيم ونظافة كافة الأماكن والشوارع العامة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد رئيس المدينة صدور تعليمات مشددة بضرورة الإهتمام بالنظافة العامة والتطهير والتعقيم المستمر داخل كافة الوحدات المحلية وديوان عام مجلس المدينة وكافة الجهات الخدمية بالمركز والمدينة لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من مخاطر العدوى والأمراض.

ونظمت الأجهزة التنفيذيه بمجلس مدينة كفر شكر بالإشتراك مع شرطة المرافق حملة لرفع الإشغالات من الكوبرى وطرق وشوارع المدينة.

استهدفت الحملة رفع الاشغالات والباعة من مدخل المدينة والكوبرى لتسهيل الحركة المرورية وحركة سير المواطنين وناشد رئيس المدينة المواطنين والباعة بعدم التعدي على حرم الطرق وتعطيل حركة المرور.

كما قامت إدارة الإيرادات والإشغالات والنظافة العامة بحملات على كافة الأسواق سواء فى قرى الوحدات المحلية والمدينة لمتابعة مدى انتظام جميع الباعة فى الأماكن المخصصة لها وعدم الخروج عنها وأيضا رفع جميع الاشغالات لعدم حدوث تكدس وشلل مرورى

وفى السياق أوضح رئيس المدينة أنه تم تجميل وتطوير الطرق والشوارع وتوسعتها وإضفاء منظر جمالى وحضارى يليق بالمدينة بتركيب بعض الأعمدة فى الشوارع بهدف التوسعه ورفع كفاءة الإنارة.