«ساسو» يستعد لطرح أحدث كليباته الغنائية «في المشمش» مع المطربة سمر

انتهى المطرب إسلام ساسو من تصوير كليبه الجديد «في المشمش» بالتعاون مع المطربة سمر، في أول تجربة تجمعهما معاً.

والكليب من كلمات وليد رياض وألحان وليد سمارة وتوزيع إسلام ساسو وإخراج الكليب وميكب نور فهمي.

الكليب تدور أحداثه حول الخلافات العاطفية ومحاولة الصلح بينها وبين حبيبها في الكليب الذي يمثله اسلام ساسو في ثاني تجربة غنائية له، بعد النجاحات التي قدمها خلال توزيع وألحان عدد كبير من الأغنيات الشعبية، وغيرها من الأغاني الأخري التي حققت نسب مشاهدة عالية فور طرحها على اليوتيوب.

وعبر «ساسو» عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع سمر في أول دويتو يجمعهما، وأنهما قريبًا سيتعاونا معناً في عمل جديد يحمل اسم «لغز كبير».

يذكر أن سمر قدمت عددًا من الأغاني وصورتها كفيديو كليب منها «وسع للبطل مع حموا بيكا» و«غيرو» من كلمات عبدالمنعم طه وألحان فارس فهمي وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا إخراج ياسر سامى، بالاضافة إلى أغنية «سيبني عايشة» من كلمات رضا المصري وألحان فارس فهمي وتوزيع إسلام سيبسي وميدو مزيكا ومن إخراج ياسر سامي

وأغنية «ضحكينا يا دنيا» مع الشاعر ملاك عادل والملحن مدين والموزع أشرف البرنس ومهندس الصوت هاني محروس وإخراج الكليب عبدالمنعم ربيع.

وقد تعاون ساسو مؤخراً مع «حكيم» تقديم موسيقي المهرجانات الشعبية على طريقته الخاصة، كما انتهى الفنان عمرو عبد العزيز من تسجيل دويتو غنائى جديد مع المطرب أحمد الحصرى، يحمل اسم «بتاكلى وتنكرى» وهى لون مهرجانات جديد، والأغنية من كلمات إسلام المصرى، وألحان وتوزيع إسلام ساسو، ودائماً مايحقق المطرب إسلام نجاحات عديدة فور طرحه الأغاني الخاصة به عبر موقع «يوتيوب».