إصابة ممرضة في انفجار جهاز تعقيم وحدة صحية بالشرقية

أصيبت ممرضة بكسر في اليد اليسرى وكدمات، إثر افجار جهاز تعقيم في وحدة صحية بمركز أولاد صقر، منذ قليل، وجرى نقلها إلى متستشفى أولاد صقر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة أولاد صقر بانفجار جهاز تعقيم الأوتوكلاف بالوحدة الصحيه بقرية بنى منصور التابعة لمركز أولاد صقر ما أسفر عن إصابة الممرضة «ح.إ.ع»، مقيمة بقرية بني منصور بكسر في اليد اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم وجرى نقلها إلى متستشفى أولاد صقر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وعلى جانب آخر أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، في وقت سابق القرار رقم 88 لسنه 2021م، بتشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية القوى العاملة وعضوية كل من استشاري السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة، أخصائي السلامة والصحة المهنية بمكتب السلامة والصحة المهنية بالزقازيق، ممثلين عن مديرية الإسكان والمرافق.

وقال المحافظ، أن اللجنة تختص بالانتقال على الطبيعة للمرورعلى المستشفيات العامة بنطاق المحافظة، ومراجعه كفاءة عمل خزانات وشبكات الغازات «أكسجين»، للتأكد من توافر حدود الأمان والاشتراطات والاحتياجات اللازمة لدرء المخاطر الناتجة عن خزانات الأكسجين بالمستشفيات، وبيان عما إذا كان يوجد ثمة مخالفات من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان ماهيتها والمسؤول عنها.

على أن تبدأ اللجنة أعمالها بمستشفى ههيا العام، وإعداد تقرير للعرض على المحافظ اليوم بشأنها، وتنتهي من ذلك خلال أسبوع من تاريخه. مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي بعد الإطلاع على القانون رقم 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون «رقم 81/2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، و12/2003م بإصدار قانون العمل والقرارات المنفذة»، وعلى ما ارتأيناه وللصالح العام.