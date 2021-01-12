محافظ الشرقية يُتابع إنشاء وتطوير 7 مدارس بتكلفة 42 مليون جنيها

تابع الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية، أعمال إنشاء وتطوير 7 مدارس بمركز ومدينة منيا القمح، بتكلفة إجمالية بلغت 42 مليونا و300 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 89 مدرسة و4 إدارات تعليمية، وإضافة 1546 فصلا جديدا، بتكلفة 679 مليونا و600 ألف جنيه، بنطاق المحافظة للقضاء على نظام الفترتين، ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرا ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات، خاصة بقطاع التعليم، ‏من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديده وتطوير وتوسعة مدارس قائمة، بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، مشددا على مدير هيئة الأبنية التعليمية بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال، الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من الأعمال كافة، طبقا للمواصفات المحددة، مع مراعاة الجودة في العمل.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية، أنه جاري تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمركز ومدينة منيا القمح، بتكلفة مالية بلغت 42 مليونا و300 ألف جنيه، وشملت تلك المشروعات إنشاء جديد لمدرسة «السعديين الابتدائية، لإضافة 16 فصلا، بتكلفة 7 ملايين و600 ألف جنيه، والنعامنة الثانوية لإضافة 12 فصلا بتكلفة 7 ملايين جنيه، ومصطفى عطية النجار للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلا بتكلفة 8 ملايين جنيه»، وأعمال الإحلال الجزئي لعدد 10 فصول بمدرسة الشهيد عبدالعزيز محمود الابتدائية، بتكلفة 7 ملايين جنيه.

وأضاف «مرسي» أنه جاري تنفيذ أعمال توسعة مدرسة الملك فهد الابتدائية لإضافة 11 فصلا، وبتكلفة بلغت 5 ملايين و600 ألف جنيه، وأعمال توسعة مدرسة «حلمي الطوخي للتعليم الأساسي، لإضافة 11 فصلا، بتكلفة بلغت 3 ملايين و500 ألف جنيه، وأبو طواله للتعليم الأساسي، لإضافة 11 فصلا، بتكلفة 3 ملايين و600 ألف جنيه»، بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، وتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول، والقضاء على نظام الفترتين بالمدارس.