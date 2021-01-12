وفاة محفظ قرآن في الشرقية بعد رحيل زوجته بـ10 أيام

توفي اليوم، الشيخ محمد عبداللطيف، 80 عاما، محفظ قرآن كريم بعزبة ليكو التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، بعد 10 أيام من رحيل زوجته.

وشيع الأهالي جثمان الفقيد الراحل عقب أداء صلاة العصر، والجنازة عليه أمام مسجد القرية، وجرى نقل الجثمان لدفنه بمقابر الأسرة، وسط حالة من الحزن خيمت على الجميع.

ونعى الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وفاة الشيخ الراحل، مشيرين إلى أنه كان يعاني من أمراض الشيخوخة وضعف في البصر، وكانت زوجته هي المسؤولة عن رعايته، وتوفيت منذ نحو 10 أيام، مؤكدين أن الزوجين كانا يتصفان بدماثة الخلق والسمعة الحسنة.

وانهالت التعليقات التي تتضمنت عبارات الدعاء للشيخ الراحل وزوجته بأن يرحمهما الله ويغفر لهما ذنوبهما، وأن يفسح قبورهما ويكسنهما فسيح جناته، ويجعلهما من أهل الجنة.

وأوضح الأهالي أن الشيخ الراحل كان له دور كبير على مدى سنوات طويلة في تحفيظ أطفال وشباب القرية القرآن الكريم، وغرس القيم والمبادئ الحميدة في نفوسهم.

وكتب محمد زغلي، أحد الأهالي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره تلقينا وفاة المغفور له بإذن الله فضيلة الشيخ محمد عبداللطيف حامل القرآن الكريم الذي وافته المنية بعد زوجته بأيام.. وإنا لله وإنا اليه راجعون.. اللهم شفع فيه القرآن اللهم آمين».

وعلق آخر قائلا: «البقاء لله اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين».