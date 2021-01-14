رئيس الوزراء يهنئ أسوان بعيدها القومي ويؤكد دعمه لجهود التنمية

هنأ الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أهالي أسوان وقياداتها بمناسبة العيد القومي لمحافظة أسوان، مقدماً أخلص التهاني وأطيب التمنيات لمحافظ أسوان وأبناء المحافظة بدوام التوفيق والسداد لما فيه خير وازدهار مصرنا الغالية.

وأكد رئيس الوزراء دعمه الكامل لكل جهود التنمية والعمران بمختلف ربوع المحافظة، وفي جميع قطاعات العمل العام والتي تشهد طفرة غير مسبوقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

واحتفلت محافظة أسوان، اليوم بانطلاق احتفالات المحافظة باليوبيل الذهبي لعيدها القومي الذي يوافق 15 يناير من كل عام وهو أيضاً ذكري اليوبيل الذهبي لافتتاح السد العالي والذي تم افتتاحه في 15 يناير 1971، وانطلقت الاحتفالات الرسمية بإيقاد شعلة السد، أمام رمز الصداقة «المصرية السوفيتية»، صباح اليوم الخميس، وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

حضر إيقاد الشعلة، اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، والمهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالي وخزان أسوان، وفتحي عبدالحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة، مصاحبة لموسيقى الشرطة وبعض الأغاني عبر مكبرات الصوت الخاصة بالسد العالي.

كما وضع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أكاليل الزهور، علي النصب التذكاري للشهداء بحديقة بلازا درة النيل أمام ديوان عام المحافظة بمناسبة الاحتفالات بعيد أسوان القومي، بحضور العميد أ.ح عمرو عبد الفتاح نيابة عن قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية واللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان ، بالإضافة إلي القيادات الجامعية والدينية والأمنية العسكرية والتنفيذية .

وقدم اللواء أشرف عطية خالص التهنئة للقيادة السياسية ومواطني أسوان بمناسبة هذه الذكري العزيزة والتي تعد إحدي أهم محطات التحدي للشعب المصري، مؤكداً علي إستمرار ومواصلة هذا التحدي والإصرار لتحقيق وإستكمال المزيد من الإنجازات والآمال والطموحات لعاصمة الشباب الإفريقي التي تشهد حالياً طفرة ونقلة نوعية للتطوير في مختلف المجالات الخدمية والتنموية والتي تتناسب مع المكانة التاريخية والسياحية والإقتصادية والثقافية لأسوان علي المستويين الدولي والمحلي .