أسوان تحتفل باليوببل الذهبي لافتتاح السد العالي

احتفلت محافظة أسوان، بعيدها القومى الذى يتواكب مع ذكرى افتتاح السد العالى، من خلال إيقاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان «شعلة السد»، أمام رمز الصداقة «المصرية السوفيتية»، صباح اليوم، الخميس، وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

حضر إيقاد الشعلة، اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، والمهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالي وخزان أسوان، وفتحي عبدالحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة .

يشار إلى أن محافظة أسوان تحتفل بعيدها القومى بالتزامن مع ذكرى افتتاح السد العالى 15 يناير 1971 ، وقدمت محافظة أسوان احتفالها بالعيد القومى يوماً واحداً وذلك نظراً لقيام المحافظ ووزير السياحة والآثار بافتتاح معبد إيزيس، وكذلك حضور خطبة الجمعة لوزير الأوقاف.

السد العالى أو سد أسوان، هو أحد أعظم مشروعات السدود فى العالم خلال القرن العشرين، أنشئ فى عهد جمال عبد الناصر بمساعدة الاتحاد السوفيتى آنذاك، بعد رفض البنك الدولى تمويل بناء السد، للمساهمة فى التحكم على تدفق المياه والتخفيف من آثار فيضان النيل والاستفادة الزراعية والاقتصادية والعمرانية والصناعية منه.وبدأ بناء السد فى عام 1960 وقد قدرت التكلفة الإجمالية بمليار دولار شطب ثلثها من قبل الاتحاد السوفييتى، عمل فى بناء السد 400 خبير سوفييتى وأكمل بناؤه فى 1968، وثبّت آخر 12 مولد كهربائى فى 1970 وافتتح السد رسمياً فى عام 1971، بحضور الرئيس الراحل محمد أنور السادات.