رئيس شعبة المخابز عن العمل بالغاز الطبيعي: هيخلي الرغيف زي البقلاوة

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الرئيس السيسي بتحويل عمل المخابز بالغاز الطبيعي بدلا من السولار لافتة طيبة للغاية، مقدما الشكر له نيابة عن أصحاب المخابز في أنحاء الجمهورية.

وأضاف "حماد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن مشكلة السولار بالنسبة لأصحاب المخابز تتضمن صعوبة الحصول عليه، إضافة إلى أن سعره كان مرتفعا للغاية، وفي بعض الأحيان كانوا يتعرضون لـ"بلطجة" محطات البنزين، كما أن الغاز الطبيعي يعد صديقا للبيئة.

وأشار إلى أن العمل بالغاز الطبيعي في المخابز سيحدث فارقا في رائحة وطعم رغيف العيش، متابعا: "بجانب تحسين طعمه التسوية بتاعته بتبقى جميلة جدًا بتبقى عاملة زي البقلاوة"، لافتا إلى أن هناك مناطق سيصعب فيها دخول الغاز الطبيعي لأسباب خاصة بالدولة، والاكتشافات الكبيرة مؤخرا ساعدت الدولة في تحويل السرفيس للعمل بالغاز، ثم تحويل المخابز للعمل أيضا بالغاز.

وأوضح أن تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي مشروع ضخم للغاية، وسيوفر على المدى البعيد للجميع، حيث سيحصل المواطن على رغيف جيد للغاية، له طعم ومذاق خاص، وبمجرد بأن يتم معاينة المخبز، وأخذ القياسات يتم توصيل الغاز.

ونوه إلى أن التوصيل سيكلف أصحاب المخابز نسبيا، وسيعقد اجتماعا الأربعاء المقبل مع مدير الائتمان في بنك مصر الرئيسي، بهدف تقسيط المبلغ لأصحاب المخابز، وتشجيعهم للتحويل، خاصة أن الغاز سيعمل لديه طوال الوقت مقارنة بالسولار.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة "لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية".

وعرض وزير التموين في هذا الإطار، المراحل المختلفة لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها حوالي 28 ألف مخبز، ومخطط الوزارة لرفع كفاءتهم، وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار بالتعاون مع الجهات المعنية.

ووجه الرئيس بالاسراع بالخطوات التنفيذية لتحديث كل جوانب منظومة المخابز، وتداول الخبز على مستوى الجمهورية، آخذا في الاعتبار تعامل هذه المنظومة الحيوية مع قطاع عريض من المواطنين، ما يستلزم ضمان الصحة الغذائية وتحسين جودة الانتاج واستخدام الطاقة النظيفة، موجها بتسهيل الإجراءات وتوفير تسهيلات تمويلية للتوسع في تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك مواكبةً لجهود الدولة لترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية المتمثلة في الغاز الطبيعي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس اطلع أيضا خلال الاجتماع، على مخطط تطوير شركتي "قها" و"إدفينا" للصناعات الغذائية، من حيث الدراسة الاستثمارية المتوقعة للمشروع، والجدول الزمني، والتكلفة المالية الإجمالية، والهيكل التنظيمي المقترح، وتطوير خطوط الإنتاج، وذلك بالاستعانة بالخبرات الأجنبية العريقة في مجال الصناعات الغذائية، بهدف استعادة الإنتاج المتميز للشركتين، وتعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلي، وزيادة قدراتهما التنافسية والتصديرية.