شركات السياحة: قيمة استثمارات العمرة 4 مليارات جنيه لن تحصل حال الإلغاء

قال علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إن تكلفة موسم العمرة داخل مصر تتعدى الـ 4 مليارات جنيه لن يتم صرفها هذا العام حال الغاء موسم العمرة، مضيفًا لـ«الوطن» أن قيمة هذا المبلغ موزعة على شركات الطيران وعلى حصة بوابة العمرة والحج وعلى الإيرادات التي تحصلها نحو 2500 شركة سياحة من تنظيمها لبرامج العمرة.

وأشار إلى أن تلك المبالغ لا تعتبر أرباحا سيتم خسارتها نتيجة عدم التنظيم، حيث إنها قيمة استثمارية لبرامج العمرة لن يتم تحصيلها، بالإضافة إلى مئات الملايين من الجنيهات تدفعها الشركات شهريا كقيمة إيجارية ورواتب للعاملين وضرائب ورسوم أخرى كان يعتمد فيها على العمرة كمصدر رئيسي لسدادها.

وأوضح أبوزينة أن هناك شركات لم تعمل بشكل فعلي منذ نهاية شهر فبراير الماضي حين أعلنت المملكة العربية السعودية تعليق رحلات العمرة وايقاف استصدار تأشيرات العمرة بسبب كورونا وحتى الآن، موضحا أن تلك الشركات تعتمد بنسبة 100% علي السياحة الدينية «العمرة والحج» في تحقيق إيراداتها، لافتا إلى أن شركات السياحة العاملة بالسياحة المستجلبة من الخارج تعرضت أيضا لخسائر كبيرة نظرا لتراجع الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج وعدم قدرتها علي تنظيم برامج العمرة بعد توقفها رسميا منذ شهر فبراير 2020.

ومن جهته، قال أيمن عبداللطيف، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إن خسائر شركات السياحة وحدها حال إلغاء موسم العمرة لن تقل عن 500 مليون جنيه، موضحا أن عدد الشركات التي نظمت العمرة العام الماضي بلغت نحو 1833 شركة.

واقترح عبداللطيف أن يتم تطعيم كافة المسافرين للعمرة بمصل كورونا كأحد الشروط لإقامة العمرة بما يضمن سلامة كافة المعتمرين ويمنح الفرصة لأداء المصريين للعمرة.