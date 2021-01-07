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أسر ضحايا حادث العمرة بانتظار تسلم الجثامين في مطار القاهرة «فيديو»

كتب:

محمد عزالدين
11:22 ص | الخميس 07 يناير 2021
مطار القاهرة الدولي

مطار القاهرة الدولي

أجرت «الوطن» لقاء مع أسر المصريين الذين لقوا مصرعهم في حادث مروري بالمملكة العربية السعودية، أثناء ذهابهم لأداء مناسك العمرة، وذلك خلال انتظارهم جثامين ذويهم بمطار القاهرة لتسلم جثامين ذويهم، واصطحبت أسر الضحايا، 3 سيارات إسعاف لنقل جثامين الضحايا إلى مثواها الأخير بمحافظة الشرقية، تمهيدا لدفنهم بقرية العدوى التابعة لمركز ههيا.

 

وأكدت مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي، أنّ الجثامين ستصل على متن طائرة الخطوط السعودية، وأنّ الطائرة أقلعت بالفعل من مطار جدة بالمملكة العربية السعودية في تمام الساعة 8:55 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ومن المتوقع أن تصل في تمام الساعة العاشرة والنصف.

وكان السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية، صرح بأنّ القنصلية العامة في جدة تتابع عن كثب حادث انقلاب حافلة تابعة لإحدى حملات العمرة، على بعد 310 كم من مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وعلى متنها 16 مصريا كانوا متجهين إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، ما أسفر عن عدد من الإصابات والوفيات.

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