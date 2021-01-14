رابط موقع الأكاديمية المهنية كادر المعلم 2021

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، رابط الاستعلام عن نتيجة الترقيات الخاصة بالمعلم وتدريبات ترقيات المعلمين المستحقين للترقي.

رابط موقع الأكاديمية المهنية كادر المعلم

ويستطيع المعلم الاستعلام عن نتيجة الترقي من خلال الرابط الإلكتروني الذي أتاحته الأكاديمية المهنية للمعلمين، من هنا، ويجب على المعلمين المرشحين للترقية الدخول والاستعلام على الموقع الإلكتروني للأكاديمية، للتعرف على موعد وأماكن تلقي تدريباتهم.

كما يتيح موقع أكاديمية المعلم نظام إدارة كادر المعلم وجميع الخدمات عن ترقيات المعلمين ومنصة المعلمين 2021.

كيفية الاستعلام عن نتيجة ترقيات المعلمين

يمكن الاستعلام عن نتيجة الترقيات عن طريق الدخول إلى رابط الأكاديمية.

إدخال الرقم السري وكود المعلم والتعرف على موعد ومكان التدريب.

طباعة إخطار الترقي بنظام كادر المعلم.

الأوراق المطلوبة لاستيفاء الحصول على الترقيات

تقريران عن أداء المعلم في العامين الماضيين.

صحيفة أحوال معتمدة مطبوعة من الإدارة التعليمية التابع لها المعلم.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

ملف إنجاز المعلم مدونا به بياناته كافة.

إخلاء طرف للأكاديمية الخاصة بالمعلم سيتم تسلمه بعد التدريب.

تسليم إقرار يفيد بعمل الشخص مدة 5 سنوات في الدرجة الوظيفية التي يريد الانتقال منها.

نسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد.

شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية.

وتسلم الأوراق في ملف لمندوب المدرسة للإدارة، وذلك حفاظًا على صحة المعلمين، والعاملين في ظل انتشار فيروس كورونا.

وكانت الأكاديمية المهنية للمعلمين المديريات التعليمية طالبت المعلمين المرشحين للترقية، الذين لم يتقدموا لاستيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية حتى الآن بالانتهاء مما طلب منهم.

كما طالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين مسئولو الحكومة الإلكترونية فى المدارس بسرعة تسجيل قرارات المدة البينية أو تقييمات مدير المدرسة على الموقع.

وتم فتح التقديم التقديم لتلك المتطلبات السابق ذكرها وتسجيلها إلكترونيا خلال المدة من يوم السبت 9 يناير 2021، حتى الأحد 31 يناير الحالي.

وكان الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أكد أنّ الوزارة تهتم بالمعلمين باعتبارهم عصب المنظومة التعليمية، وجرى تدريب 676 ألفا و232 معلما من بداية العام الماضي حتى الآن على التنمية المهنية ومواد التخصصات المختلفة والأساسية.