شروط ترقية المعلم لوكيل ومدير مدرسة: يجوز لخريجي الدبلوم التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم الشروط اللازمة للمعلمين لشغل وظائف الإدارة المدرسية "وكيل ومدير مدرسة".

ونص القرار الوزاري الخاص بالترقيات الإدارية، على أن يكون الإعلان عن شغل وظيفتي الإدارة المدرسية "مدير - وكيل" في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ومن خلال إعلان على موقع بوابة الحكومة المصرية، ويكون لمدة سنتين قابلة للتجديد.

كما نص القرار على أن يكون المتقدم لوظيفة مدير مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول "أ" أو ما يعادلها، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالي تربوي مناسب، أو مؤهل عالي مناسب، إضافة إلى شهادة التأهيل التربوي، وأن يجتاز برامج التنمية المهنية في مجال الإدارة المدرسية التي تقرها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وبالنسبة للمتقدمين لوظيفة وكيل مدرسة، وفقًا للقرار، يجب أن يكون من شاغلي وظيفة "معلم أول"، أو ما يعادلها علي الأقل ويكون حاصًلا على مؤهل عالي تربوي مناسب أو مؤهل عالي مناسب، إضافة إلى شهادة التأهيل التربوي، وأن يجتاز برامج التنمية المهنية في مجال الإدارة المدرسية التي تقرها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

أما بالنسبة للتعيين في وظيفتي "مدير مدرسة" و"وكيل مدرسة " بمدارس الحلقة الأولى "الابتدائية" من مدارس التعليم الأساسي، يستثنى الحاصلون على دبلوم المعلمين والمعلمات من شرط الحصول على مؤهل تربوي مناسب أو شهادة التأهيل التربوي أو اجتياز برامج التنمية المهنية في مجال الإدارة المدرسية التي تقرها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وتلتزم اللجنة المشكلة طبقًا لما ورد بالقرار رقم 10 من قرار مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2020 بتقييم المتقدمين على أساس المعايير والقدرات الواردة في تلك المادة.