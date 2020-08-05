وكيل "تعليم مطروح" يناقش مشاكل الترقيات مع مدير أكاديمية المعلمين

اجتمع الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مجدى أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بمقر ديوان عام مديرية التربية والتعليم، بحضور النائب سليمان فضل العميرى عضو مجلس النواب عن مطروح.

وتناول الاجتماع آليات التعاون المشترك بين الأكاديمية وتعليم مطروح تنفيذا للتعليمات الوزارية مناقشة سبل مواصلة فتح قاعات جديدة بالإدارات التعليمية للتيسير على المعلمين.

وناقش الاجتماع الصعوبات التى تواجه العاملين بفرع الأكاديمية المهنية خلال إجراءات تسليم ملفات ترقيات المعلمين وحلها على الفور فى إطار تعاونى منظم.