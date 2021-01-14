مصادرة 11 شيشة وتحرير 14 محضرا عدم ارتداء الكمامة بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذا للتوجيهات، شنت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد، حملة مكبرة اليوم، أسفرت من مصادرة 11 شيشة من كافتريا مخالفة بنطاق الوحدة المحلية بكفر العزازي وتم تشميع الكافتريا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبها المخالف.

وشنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملات لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا أسفرت عن تحرير 10 محاضر ضد غير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية كما تم ضبط 16 كافتريا مخالفة لتقديمها الشيشة ومطعم يعمل بالمخالفة لتوقيتات الغلق المقررة وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بتحرير محضرين ضد مواطنين لعدم التزامهما بارتداء الكمامة الواقية حفاظاً على صحتهم من الإصابة بفيروس كورونا، فيما تمكنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح من تحرير 4 محاضر ضد مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية. .

وفضت رئاسة المركز سرادقين للأفراح فضلاً عن فض سرادق عزاء تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تجمعات المواطنين حرصاً على سلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بأولاد سيف بفض سرادق كان مجهز لإقامة فرح بقرية حوض الندى كما قام رئيس الوحدة المحلية بشبرا النخلة بفض سرادق كان مجهز لإقامة فرح بقرية شبرا النخلة كما قام رئيس الوحدة المحلية بالزامل بفض سرادق عزاء وغلق دار مناسبات بعزبة الورثة بالزامل .

وأغلقت رئاسة حي ثان الزقازيق مركزا للدروس الخصوصية بمنطقة الحكماء بنطاق الحي وفرقت الطلاب، كما شنت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق حمله لفض سرادق عزاء بالوحدة المحلية بكفر ابراش.

وتواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها اليومية علي المقاهي لضبط غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية لتقليل فرصة انتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة المواطنين.