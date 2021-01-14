«التضامن» تدعم الطلاب المتفوقين في الجامعات: 1000 جنيه شهريا

علق الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، على دعم الوزارة لطلاب الجامعات المتفوقين، قائلا: إن هذه الخطوة بدأت بتفكير الوزارة في إنشاء وحدة للتضامن بالجامعات المصرية، على 3 محاور أساسية.

وأوضح «هاشم» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن أول هذه المحاور الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للطلاب، والآخر تنمية الوعي وبناء الشخصية، والثالث تنمية الخبرات والتطوع لدى الطلاب، من أجل إعانة الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات الدراسية والمدن الجامعية، وذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى أجهزة تعويضية.

وأضاف مستشار الوزارة: «كنا مستهدفين أيضا الطلاب الذين يرغبون في إنشاء مشروعات إنتاجية صغيرة في أثناء دراستهم، من خلال قروض شخصية ميسرة قد يدفعها الطالب بعد التخرج، من أجل تنمية الدافع الذاتي للعمل والاعتماد على الذات بشكل كبير».

وتابع الدكتور صلاح هاشم: «وقعنا 25 بروتوكولا مع 25 جامعة حكومية، بالإضافة إلى أفرع جامعة الأزهر الثلاث لإنشاء هذه الوحدات، والجديد هو إنشاء حضانات للفائقين داخل الجامعات، من أجل تجميع الطلاب الفائقين في الكليات العملية بالطب والصيدلة والهندسة والزراعة والعلوم».

ونوه «هاشم» إلى أن الدولة في حاجة إلى تشجيع الثقافة العلمية والقطاع العلمي والابتكار في القطاع العلمي، مؤكدا: «سننفذ المشروع في 10 جامعات كمرحلة أولى، بالتعاون مع الجمعية الشرعية التي تنخرط في مشروعات الزكاة، منها رعاية الطلاب، ومن هنا جاءت فكرة التلاقي بين الوزارة والجمعية».

وأشار مستشار وزارة التضامن، إلى منح 25 طالبا، وهم الخمسة الأوائل بالكليات الخمس، 1000 جنيه، شريطة أن يكونوا في حاجة إلى الدعم؛ إذ ستساعدهم الوزارة على استكمال دروسهم، والحصول على دورات تدريبية، والحصول على الكتب والمراجعات، وتوفير إمكانية السفر للخارج، وحضور ورش العمل الداخلية والخارجية، وكل ذلك من خلال لجنة سيجرى تشكيلها لدراسة الطلبات التي يقدمها أول 10 طلاب فائقين، وسيختار منهم أول 5.