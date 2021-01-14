طرح أول سجائر التبغ المسخن في السوق 17 يناير

تعتزم شركة «بريتش أمريكان توباكو» العالمية طرح منتجات التبغ المسخن في السوق المصرية بحلول يوم 17 يناير الجاري، وقالت مصادر بسوق التبغ والسجائر إن الشركة كثفت تحركاتها من أجل الإسراع في الطرح، بعد إعلانها في ديسمبر الماضي أنها ستطرح المنتج خلال الربع الأول من العام الجاري.

وكانت «الوطن» قد انفردت بنشر تفاصيل أول طرح لمنتجات التبغ المسخن في الأسواق من جانب شركات السجائر الأجنبية العاملة في مصر، والتي كانت «بريتش أمريكان توباكو» أول من بادر بالإعلان عن الأمر.

وبحسب المصادر فإن سوق السجائر تشهد منافسة كبيرة بين الشركات على سوق التبغ المسخن، حيث تعتزم باقي الشركات، وتحديدا «فيليب موريس وجابان توباكو» طرح المنتج، لكنها لا زالت في انتظار الوقت المناسب، فيما اعتبرت المصادر أن هناك حالة من الترقب تجاه ردود فعل المستهلكين تجاه المنتج الجديد، الذي يتم طرحه في مصر لأول مرة.

وأضافت أن هناك شركات تقوم بعملية جس نبض السوق في الوقت الحالي.

ويختلف التبغ المسخن عن السجائر التقليدية في أنه يعتمد على جهاز إلكتروني يقوم بعملية تسخين التبغ بدلا من حرقه، وتقول الشركات المنتجة إن هذا المنتج قد يكون أقل ضررا بنسبة 90% من السجائر التقليدية.

وبحسب المصادر فإن بريتش أمريكان توباكو بدأت في التجهيز لمنتجها، وأشارت إلي أن سعر علبة السجائر الجديدة سوف يدور حول 36 جنيها، فيما قد يتم طرح جهاز التسخين بـ500 جنيه.

وأوضحت أنه سيتم عمل عروض تسويقية من أجل جذب المستهلكين لهذا المنتج.وكانت شركات السجائر الأجنبية تواجه عراقيل في إدخال هذا المنتج إلي السوق المصرية، نظرا لعدم وجود مواصفة، لكن تم إقرار مواصفة منذ العام 2018 وتم الحصول على الموافقات الخاصة من وزارة الصحة.