تعمل إيه لو الشركة اتأخرت عليك في تركيب عداد الكهرباء؟.. أعرف الخطوات

عند بناء عقار أو شراء منزل جديد، يحرص المشتري على توفير المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، وبعد التقديم على طلبات التوصيل، يتعرض الكثيرون إلى موقف تأخر تركيب العدادات الخاصة بهم، ما يؤخر انتقالهم للمنزل الجديد حتى يتم توصيل المرافق.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، خطوات التقدم بشكوى لشركة الكهرباء لحل مشكلة تأخر تركيب عداد الكهرباء الخاص بالعقار، كالتالي:

خطوات حل مشكلة تأخر تركيب عداد الكهرباء

- يقوم المتقدم بطلب تركيب العداد بتقديم الشكوى للشركة توزيع الكهرباء التابع لها، والتي تقدم من خلالها لتركيب عدادت الشقق.

- وفي حالة عدم حل الشكوى من جانب شركة الكهرباء، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء، بحيث يقوم الشاكي بالآتي:-

- يتم تقديم طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء واستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

- ثم يتم تسليم صورة من الشكوى التي سبق وتم تقديمها لشركة الكهرباء.

- وعلى الفور يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ببحث الشكوى للعمل على حلها.

منافذ شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- كما يمكن تقديمها أيضا من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org3- من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421796 - الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).

مراكز تقديم الخدمات بشركات توزيع الكهرباء بالمحافظات

- محافظة الإسكندرية "شركة الإسكندرية".

- محافظة الجيزة "شركة جنوب القاهرة".

- محافظة أسيوط "شركة مصر الوسطى".

- محافظة المنيا "شركة مصر الوسطى".

محافظة القاهرة "شركة شمال وجنوب".

- محافظة القليوبية "شركة شمال القاهرة".

- محافظة أسوان "شركة مصر العليا".

- محافظة كفرالشيخ "شركة شمال الدلتا".

- محافظة شمال سيناء "شركة القناة".

- محافظة مطروح "شركة البحيرة".

- محافظة سوهاج "شركة مصر العليا".

- محافظة جنوب سيناء "شركة القناة".

- محافظة بورسعيد "شركة القناة".

- محافظة الوادي الجيد "شركة مصر الوسطى".

- محافظة الغربية "شركة جنوب الدلتا".

- محافظة الشرقية "شركة القناة".