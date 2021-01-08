الكهرباء: تركيب 4 ملايين و450 ألف عداد خلال 12 شهرا

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تستهدف تركيب 4 ملايين و450 ألف عداد حتى شهر ديسمبر المقبل منهم 2 مليون عداد مسبوق الدفع ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتركيبهم سنويا، إضافة إلى 2.2 مليون عداد كودي ضمن الطلبات التي تقدم بها المواطنين من خلال المنصة الإلكترونية للمباني المخالفة، إضافة إلى استكمال خطة الوزارة بالانتهاء من تركيب 250 ألف عداد ذكي.

مشروع تجريبي لتركيب عدادات ذكية

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى تنفيذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مشروع تجريبي لتركيب 250 ألف عداد ذكي من خلال 6 شركات لتوزيع الكهرباء ضمن خطة التحول من العدادات القديمة إلى ذكية ولحرص الوزارة على تطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين والتي تتلاءم مع استهلاك كل أسرة وللتغلب على شكاوى قراءة العدادات القديمة.

تقنين الأوضاع والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي

وتواصل الوزارة تلقي طلبات العدادات الكودية حتى نهاية مارس المقبل بعد مد المهلة نظرا للإقبال الكبير من المواطنين على تقنين أوضاع الكهرباء والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي للمواطن بدلا من نظام الممارسة.

تحصيل قيمة المقايسات

وبدأت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية في تحصيل قيمة المقايسات الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء الكودية لمن تقدموا بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

إعادة تفعيل قرار مجلس الوزراء

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة واستبداله بنظام العدادات الكودية من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكل المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار قواعد التنفيذ.