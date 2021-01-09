4 مستندات مطلوبة لنقل عداد الكهرباء الذكي من عقار لآخر.. تعرف عليها

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه حال رغبة المشترك في نقل العداد الذكي إلى عقار أخر يجب إخطار الكهرباء حتى يتم نقلة كما هو بنفس الاسم إلى العقار الجديد.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن العداد الذكي يتم تركيبه في المباني القانونية وله سند قانوني وتصدر فاتورته على اسم المشترك ويتم شحنه من خلال الشركة التابع لها المشترك.

4 مستندات مطلوبة لنقل العداد

وأشار إلى أن هناك 4 مستندات يجب أن يتقدم بها المواطن حال طلبه نقل ملكية عداد الكهرباء من مشترك لأخر بشركة التوزيع، تتمثل في صورة الرقم القومي أو البطاقة العائلية للمشترك الجديد، وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع، وصورة عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

ونوه إلى أنه فى حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وأيضاً بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع، حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل، إضافة إلى إيصال كهرباء حديث للعداد المطلوب تغييره أو التنازل عنه.

أوضح المصدر أن هناك 5 إجراءات يجب اتباعها عند نقل ملكية العداد سواء بحضور مالك الشقة الأصلي أو بتوكيل منه لمحامي أو للمشتري الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة، وتغيير اسم مالك العداد تبدء بالتوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية مع تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة وملء استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

وأكد ضرورة حضور المشترك الأصلي للعداد شخصياً أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد، ويقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء، لافتا إلى أنه في حالة شراء منزل أو عقار من ورثة يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة، وذلك في حالة وفاة المشترك القديم.