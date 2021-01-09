أسباب خصم الرصيد من كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع: منها خدمة العملاء

قبل حلول موعد شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، يتفاجأ الكثير من المواطنين بانتهاء الشحن الموجود بالعداد ونفاذه قبل الموعد المعتاد لشحنه، ما يجعل المستخدم يعتقد أن هناك خطأ في العداد الخاص بالعقار، وتستعرض «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبق الدفع، وكيفية تجنب خصم الرصيد منه وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:

أسباب خصم الرصيد من كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع

1- الرسوم المقررة قانونا والدمغات المطلوبة في نهاية الشهر.

2- خصم قيمة فرق الاستهلاك، والتي تتم وفق الضوابط التالية:

- يتم خصم 22 جنيها من الرصيد الموجود بالعداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 100 كيلو وات لكل ساعة.

- يتم خصم مبلغ 139 جنيها من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 650 كيلو وات لكل ساعة.

- يتم خصم مبلغ 270 جنيها من رصيد العداد عند تجاوز الاستهلاك 1000 كيلو وات لكل ساعة.

3- خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد في نهاية الشهر، والتي جاءت كالتالي:

- الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلو وات يتم خصم مبلغ جنيه واحد فقط.

- الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات، يتم خصم جنيهان فقط.

- الشريحة الثالثة: من صفر حتى 200 كيلو وات يتم خصم 6 جنيهات فقط.

- الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات، يتم خصم 11 جنيها فقط.

- الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات، يتم خصم 15 جنيها فقط.

- الشريحة السادسة: أكثر من 650 حتى 1000، من صفر إلى 1000 كيلو وات، يتم خصم 25 جنيها فقط.

- الشريحة السابعة: ما يزيد عن 1000 كيلو وات، يتم خصم مبلغ 40 جنيها فقط.