تصنيع بوابات حديدية.. انطلاق مشروع رأس المال بمدرسة الضبعة النووية

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عاطف سلامة، عن بدء انطلاق مشروع "رأس المال" في المدرسة النووية بمدينة الضبعة، من خلال ورشة اللحام، بتصنيع بوابات ونوافذ حديدية لمعامل وورش المدرسة، تحت إشراف معلمي قسم الميكانيكا.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، المدرسة النووية بالضبعة، لمتابعة مسار العمل بالمدرسة، بحضور المهندس محمد عوض الله، مدير إدارة المدرسة، واللواء مجدي محيي، مسئول شركة الفندقة والأمن، ورضا الشناوي، وكيل المدرسة النووية.

والتقى "سلامة"، خلال جولته الميدانية بالمدرسة النووية مع ممثلي مؤسسة "مصر الخير"، وهيئة الأبنية التعليمية، المكلفين من الجهات المعنية، بعمل معاينة لملعب المدرسة، تمهيداً لتجهيزه بالنجيل الصناعي، ومطابقته للمواصفات الفنية والرياضية للمحافظة على سلامة الطلاب.

وأكد وكيل وزارة التعليم لمسئولي المدرسة النووية ضرورة تنفيذ الإجراءات وفق القواعد الإدارية والمالية والفنية المنظمة لهذا الشأن من الجهات المعنية، كما تواصل هاتفياً مع المهندس جمال شوقي، مستشار التعليم الصناعي بقطاع التعليم الفني، والذي أوصى بكتابة تقرير شامل عن إجراءات معاينة ملعب المدرسة النووية، ورفعها فوراً إلى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشاد "سلامة" بتفعيل منظومة بث محاضرات الطلاب عبر الإنترنت "أون لاين"، والتي يتم من خلالها رفع المناهج عبر تطبيق "زوم"، وكذلك على الصفحة الرسمية للمدرسة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشدداً على أهمية متابعة إدارة المدرسة، من خلال إنشاء مجموعة على تطبيق "واتسآب"، لتسهيل التواصل بين الطلاب ومعلميهم، فضلاً عن إطلاق قناة تعليمية خاصة بالمدرسة النووية على موقع "يوتيوب"، لتحقيق التواصل المباشر والهادف مع الطلاب.

وناقش وكيل وزارة التعليم مع مسئولة مكتبة المدرسة النووية أهم الأنشطة والمسابقات الثقافية التي يشارك فيها الطلاب، موجهاً بتذليل جميع العقبات التي تواجه سير العمل، كما أكد لمسئولي المدرسة ضرورة ارسال 4 تقارير توضيحية، الأول خاص بإنهاء إجراءات توصيل الإنترنت مع هيئة الاتصالات لخدمة الطلاب، والثاني عن إجراءات إصلاح الثلاجة الكبيرة للمجمدات، والثالث تقرير مفصل عن زيارة ممثل "مصر الخير" ومندوب هيئة الأبنية التعليمية بشأن الملعب الرياضي، والأخير بشأن العقبات التي تواجه ممارسة الأنشطة في المدرسة.