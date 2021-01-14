«انتهت الرحلة».. العشرات يودعون صفوت الشريف وجثمانه يجاور مبارك (صور)

انتهت أسرة صفوت الشريف، الذي توفى مساء أمس، من مراسم دفنه قبل قليل في مدافن العائلة بمصر الجديدة، بجوار مدافن الرئيس الأسبق حسني مبارك.

واستقبلت الأسرة تعازي المشاركين في الجنازة أمام المقابر، وسط اتباع للإجراءات الوقائية في لفيروس كورونا، حيث ارتدى الجميع الكمامات، وناشدت الأسرة الالتزام بالمسافات الآمنة وعدم التزاحم.

وظهرت علامات الحزن الشديد على أسرة صفوت الشريف، لاسيما أبنائه وحفيده "محمد"، وقال محمد عزت زوج ابنة صفوت الشريف لـ"الوطن": "نتمنى له الرحمة والمغفرة ونشكر كل من جاؤوا للجنازة وتقديم واجب العزاء".

وكان الجثمان قد وصل إلى مقابر العائلة بعد انتهاء صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، وحضر الجنازة عدد من رموز نظام مبارك، أبرزهم جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق، وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق.