إلهام شاهين ناعية صفوت الشريف: عشنا في عهده العصر الذهبي للدراما

نعت الفنانة إلهام شاهين، صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ووزير الإعلام الأسبق، الذي غادر دنيانا اليوم بعد صراع مع المرض، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت إلهام شاهين، عبر حسابها على موقع «فيس بوك» قائلة: «الله يرحم وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف ويجعل مثواه الجنة، قدمنا في عصره أروع وأجمل الأعمال الدرامية التى أسعدت الوطن العربي كله مع كبار النجوم وأهم الكتاب وأقوى المخرجين».

أكبر إنجاز قدمه لنا إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامي

وتابعت: قدمنا أعمال ستظل علامات بارزة في تاريخ الدراما المصرية، لن ينسى المشاهد العربي مسلسلات مثل ليالي الحلمية أو نصف ربيع الآخر أو الحاوي أو البراري والحامول أو قصة الأمس، أعمال لكبار الكتاب مثل أسامة أنور عكاشة ومحمد جلال عبد القوي وصفاء عامر ويسري الجندي ومحسن زايد، وأقوى المخرجين مثل يحيى العلمي وإنعام محمد علي ومحمد فاضل وإسماعيل عبد الحافظ وحسن سيف الدين، كان زمنًا جميلًا.

واستطردت: «العصر الذهبي للدراما المصرية، أكبر إنجاز قدمه لنا معالي الوزير الأسبق هو هذا الصرح العظيم، مدينة الإنتاج الإعلامي التى تم افتتاحها بمسلسل البراري والحامول في الحي الريفي والذى تشرفت ببطولته في التليفزيون بعد أن قدمته سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة للإذاعة، فكان أول مشهد تم تصويره في مدينة الإنتاج الإعلامي التي افتتحها الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف الله يرحمهم جميعًا سنتذكرهم دائمًا بكل الخير».

مسلسل البراري والحامول عرض عام 1995 إخراج حسين عمارة، تأـليف سمير عبدالعظيم، بطولة إلهام شاهين، مصطفى متولي، جمال إسماعيل، سلوى عثمان، سعد أردش، سيد زيان، حسن مصطفى، أسامة عباس، صبري عبدالمنعم.