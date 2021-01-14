إغلاق بوغاز الإسكندرية نتيجة لسوء الأحوال الجوية

قرر ميناء الإسكندرية، اليوم، إغلاق بوغازي الميناء، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحرصا على الأفراد والممتلكات، حيث تم غلق بوغاز الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، لحين تحسن الأحوال الجوية.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية، من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوي، واتخاذ كل الإجراءات الإحترازية، للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

وواصل الطقس السيئ استمراره في مدينة الإسكندرية، اليوم الخميس، في أول أيام نوة الفيضة الكبرى، بعد هطول أمطار غزيرة على المدينة الساحلية وهبوب رياح شديدة البرودة وغيوم.

ودفعت شركة الصرف الصحي بعدد 93 سيارة لسحب المياه المتراكمة في الشوارع ومنع تجمعات المياه لتسيير الحركة المرورية، وشهدت بعض المناطق تراكم مياه الأمطار وجرى الدفع بسيارات الشفط والسحب لتنظيف الشوارع وسحب المياه ومنع تراكمها.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد للقصوى في جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية للتعامل مع نوة الفيضة الكبرى تحسبا لعدم إستقرار الأحوال الجوية وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة، واحتمال هطول أمطارا على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحياناً إلى متوسطة وخفيفة، حتى الثلاثاء المقبل.

وشدد المحافظ علي شركة الصرف الصحي ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة، والتأكد من تحقيق الانسياب المروري بكافة شوارع الإسكندرية.