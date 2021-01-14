دون حضور شعبي.. البابا تواضروس يترأس قداس الغطاس من الإسكندرية

أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، عن ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد الغطاس من الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، مساء يوم الاثنين المقبل، على أن تكون قاصرة علي الآباء الاساقفة والقساوسة فقط دون حضور شعبي.

وعلى الرغم من تحجيم الحضور الشعبي لهذا العيد خوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن البابا تواضروس الثاني، حرص على استمرار عادته بصلاة قداس عيد الغطاس من الكاتدرائية المرقسية بمحطة الرمل وسط الإسكندرية، ما يعكس تقدير البابا للكنيسة التي يحمل لقبها كونه بابا الإسكندرية.

كما أن البطريركية جددت قرارها بالشكر والتقدير للمهنئين بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس، مقدمين لهم الاعتذار لعدم تمكنهم من استقبال أي مهنئين بالأعياد نظرا لظروف الوباء ومنع التجمعات، طالبين رفع الصلاة حتى يرفع الله الوباء عن العالم ويشفي كل مريض.

وفي ظل كورونا، مر على الأقباط عيدان أولهما عيد القيامة الماضي وثانيهما عيد الميلاد المجيد، قبل عدة أيام، أقام صلواتهما البابا الـ118 من بابوات الأقباط داخل أروقة دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون بعيدا عن صخب العاصمة إذ كانت القاهرة أو العاصمة الإدارية الجديدة كما اعتاد البابا خلال السنوات الماضية.

وكان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أصدر قراراً منذ أسبوعين بإيقاف الصلوات في الكنائس بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، على أن يستمر ذلك القرار حتى نهاية الشهر الجاري ويصاحبه قرار جديد مطلع فبراير المقبل ليتناسب مع الوضع الصحي للبلاد.

وشمل القرار اقتصار الصلوات في قداسي عيد الميلاد المجيد والغطاس على الكهنة و20 فردا فقط، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وحفاظاً على سلامة الجميع من تجمعات الأعياد التي تجعلهم عرضة للإصابة بالفيروس.