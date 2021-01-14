سماء الإسكندرية تتزين بغيوم أول أيام «الفيضة الكبرى»

ظهرت سماء الإسكندرية، اليوم في أجواء شتويه في أول أيام نوه الفيضة الكبرى، بغيوم كثيفة خيمت على المدينة الساحلية وسط طقس بارد غير مستقر.

وشهدت مدينة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، طقس غير مستقر وأجواء شتوية بالتزامن مع بدء نوه الفيضة الكبرى والتي تستمر لعدة أيام بطقس ممطر ورياح باردة وارتفاع أمواج البحر عن منسوبها الطبيعي.

ودفعت شركة الصرف الصحي بعدد 93 سيارة لسحب المياه المتراكمة في الشوارع ومنع تجمعات المياه لتسيير الحركة المرورية، وشهدت بعض المناطق تراكم مياه الأمطار وجرى الدفع بسيارات الشفط والسحب لتنظيف الشوارع وسحب المياه ومنع تراكمها.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، علي شركة الصرف الصحي ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة، والتأكد من تحقيق الإنسياب المروري بكافة شوارع الإسكندرية.

وتهيب محافظة الإسكندرية، المواطنين توخي الحذر ‏وإتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة