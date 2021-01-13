«الأرصاد»: انخفاض الحرارة 6 درجات مئوية غدا وأمطار الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأسابيع الثلاثة الماضية، شهدت استقرارا في الأحوال الجوية، ثم حدثت شبورة في الصباح مؤخرا، وإغلاق بعض الطرق، واستقرار لمعدلات الحرارة، إلا أن ارتفعت درجات الحرارة لمدة يومين، وظهرت رمال وأتربة على الطرق، وانخفضت الرؤية، على الرغم من انتهاء الشبورة المائية الكثيفة، وهذه الرمال مستمرة غدا، على جميع أنحاء الجمهورية مع صعوبة في الرؤية على الطرق السريعة والصحراوية، وينصح القيادة بهدوء على هذه الطرق.

انخفاض الحرارة 6 درجات مئوية

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الأربعاء، أنه لن تتواجد عواصف ترابية كما يظن البعض لكن ستتواجد أتربة كما ستنخفض درجات الحرارة من الغد الخميس 6 درجات مئوية، وسيشعر المواطنون بالطقس الشتوي الحقيقي حيث ستصل درجات الحرارة إلى 19 درجة مئوية وسيشعر المواطنون بالبرودة، وبدأت الأمطار اليوم في محافظة الإسكندرية وبعض سواحل الوجه البحري ومحافظة مرسى مطروح وسيشهد غدا الخميس أمطارا خفيفة على بعض المحافظات ومنها سواحل الوجه البحري وهذه الأمطار مستمرة حتى أوائل الأسبوع المقبل، وهذه الأمطار ستكون خفيفة ومتوسطة مع زيادة الأمطار في الأسبوع المقبل وتابعت: "مفيش قلق وإن شاء الله الأسبوع المقبل هنقول على درجات الحرارة المتوقعة في بداية الأسبوع لأن توقعات سقوط الأمطار كبيرة".