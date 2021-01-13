الأرصاد: أمطار متوسطة على الأنحاء كافة ورياح مثيرة للأتربة لمدة 6 أيام

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الظواهر الجوية في بيان لها، والتي من المتوقع أن تشهدها البلاد في الفترة من غد الخميس الموافق 14 يناير الحالي، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير من نفس الشهر وذلك على النحو التالي:

الخميس 14 يناير

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّه بدءًا من يوم الخميس تنخفض درجات الحرارة في الأنحاء كافة، لتسجّل العظمى على القاهرة 20 درجة مئوية.

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة «40% تقريبًا» على مناطق من الوجه البحري ووسط سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة بنسبة 50% على مناطق دمياط وبورسعيد والعريش ورفح.

- نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية الغربية ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

الجمعة 15 يناير

- من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة 30% تقريبًا على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

السبت 16 يناير

- أمطار متوسطة بنسبة 60% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

- ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

الأحد 17 يناير

- أمطار متوسطة بنسبة 60% على مناطق من السواحل الشمالية فترات متقطعة.

- امطار متوسطة بنسبة 50% على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط للرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

الإثنين 18 يناير

- أمطار خفيفة 50% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية.

الثلاثاء 19 يناير

- أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- شبورة مائية صباحا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.