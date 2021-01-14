مجلس «لعلهم يفقهون»: «dmc» فتحت باب الحوار وتكوين العقل الدعوي

هنأ مجلس تفسير برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، مجموعة قنوات «dmc» على مرور 4 سنوات على تأسيسها ودورها في إثراء الإعلام المصري في فترة وجيزة، وترك أثر واضح في وعي الجمهور المصري والعربي.

وقال الشيخ خالد الجندي، العالم بالأزهر الشريف وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال تقديمه البرنامج «حلقة اليوم مميزة، لأننا نحضر مناسبة عزيزة على نفوسنا وقلوبنا، والقناة ساهمت في تكوين العقل الدعوي عند كثيرين بفضل الله، وهو عيد ميلاد قناة مساء دي إم سي، والنبي محمد أوضح أنه لم يشكر الله من لم يشكر الناس، لذا فهناك شكر واجب إلى قناة dmc التي فتحت فرصة التجديد الديني.. شكرًا دي إم سي، وأشكر باسم علماءنا كل من ساهم في تقديم هذا البرنامج الذي يواجه من خلال فريق من الإداريين والمخرجين والمصورين التطرف الفكري، وكذلك المشاركين في برامج أخرى».

وأضاف «لا يوجد برنامج على وجه الكرة الأرضية يكثر فيه الاختلاف مثل برنامج لعلهم يفقهون، وهذا الاختلاف كان دون التطاول أو تسفيه الآراء، وهذا البرنامج يعمل لصالح الدين والأزهر الشريف والوطن».

القناة عرّفت الناس بالعلماء

من جانبه، قال الشيخ رمضان عبد المعز، العالم بالأزهر الشريف وإمام المركز الإسلامي بنيويورك، إن قناة «dmc» عرّفت الأمة بعلمائها، لذا فنحن نشكر القناة على هذا العمل الجليل، وكل سنة والقناة طيبة.

آداب الاختلاف في القناة

بدوره تابع الشيخ أشرف الفيل الداعية الإسلامي الحديث، بقوله: «إن قناة dmc ساعدت في معرفة آداب الاختلاف، فشكرًا جزيلًا للقناة وهي فتحت لنا منصة للحوار والمناقشة».

وتحتفل مجموعة قنوات «dmc» بعيد ميلادها الرابع بعد أن انطلقت من أجل حفر اسمها في خريطة القنوات التليفزيونية المصرية والعالمية، وتعرض القناة فواصل في قنواتها المتخصصة في الدراما عن أبرز الأعمال والكتاب المصريين الذي أثروا الدراما والوعي المصري.