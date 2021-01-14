تجهيز قواعد خراسانية لتركيب محولي كهرباء بنجع دنقل بالأقصر

قال عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت بالأقصر، إن هندسة كهرباء أرمنت قامت ببناء وتجهيز قواعد خرسانية بناحية نجع دنقل بمركز أرمنت، استعدادًا لتركيب محولي كهرباء قدرة 300 «ك ف أ» بدلًا من 200 «ك ف أ».

وأضاف «عاشور»، أنه من المقرر أن يتم تركيب المحولات قدرة 200 «ك ف أ» بقرية الرزيقات بحري، بدلًا من محول الصحارة ومحول أبو شريفة قدرة 100 «ك ف أ».

وأكد رئيس مدينة أرمنت أن ذلك يأتي في إطار توجيهات محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بواسطة الهيئات والشركات الحكومية، بنطاق المراكز والمدن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.

وكان العميد عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت قد أعلن عن استمرار حملات إزالة التعديات، حيث شنت الوحدة المحلية للمركز حملة لإزالة مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية فى المهد، ما أسفر عن إزالة مخالفتين تعدى بالبناء على أرض زراعية فى المهد.

وأضاف رئيس المدينة، أنه تمت إزالة مخالفة تعدى بالبناء على أرض زراعية على مساحة 175م بناحية مشيمش بأرمنت الحيط أرض إصلاح زراعى، ولتعذر دخول المعدات حفاظاً على الزراعات تمت الإزالة يدويا على كامل المسطح بمعرفة عمال مرافق أرمنت الحيط، وتمت الحملة تحت إشراف فتحى العنجيرى رئيس مرافق أرمنت الحيط ومسؤلي التنظيم والإصلاح الزراعي، وبناحية أرمنت الوابورات تم إزالة مخالفة تعدى بالبناء على أرض زراعية على مساحة 175م بحوض الشروة أرض إصلاح زراعي، وتم التحفظ على الطوب المستخدم حتى لا يتم استخدامه في المخالفة مرة أخرى.

وأوضح «عاشور»، أن تنفيذ الإزالات تم في المهد على كامل المسطحات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة، حيث يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات.