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محمود مسلم

غدا.. قطع المياه عن مركز ومدينة أرمنت بالأقصر لمدة 6 ساعات

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الوطن
10:28 ص | الخميس 03 ديسمبر 2020
قطع المياه

قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، قطع المياه عن مركز ومدينة أرمنت والقرى التابعة لها، اعتبارا من الساعة 11 مساءَ غدٍ الجمعة 4/12/2020، وحتى الساعة 5 من صباح بعد غدٍ السبت 5/12/2020، وذلك لتنفيذ أعمال ربط الخزان الأرضي للتوسعات الجديدة بخزان محطة مياه أرمنت القائم.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المتأثرة، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات صالحة لمياه الشرب وفي حالة طلب المياه يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 

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